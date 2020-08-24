ABD'de bir siyah daha polis tarafından vuruldu
ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin bir siyah yurttaşı arkadan vurarak ağır yaralaması bölgede tepkilere neden oldu.
Sosyal medyada yer alan bir videoda, yerel medyada adının Jacob Blake olduğu bildirilen kişi ile polisler arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktığı, şüphelinin arkasını dönerek polislerden uzaklaştığı ve orada bulunan araca girmeye çalıştığı görülüyor.
Bu sırada polisin siyahiyi arkasından vurması da aynı video görüntülerine yansıdı. Videoda 7 el ateş edildiği duyulurken, yaralıya kaç kurşunun isabet ettiği açıklanmadı.
Amerikan medyasına konuşan görgü tanıkları ise yaralanan kişinin tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığını ve polislerin bu esnada geldiğini iddia etti.
POLİS ŞİDDETİ PROTESTO EDİLDİ
Konuyla ilgili basın toplantısında polis yetkilileri, olayın hemen ardından ambulans çağırdıklarını, yaralının en yakın hastaneye götürüldüğünü ve şu anda durumunun ağır olduğunu açıkladı.
Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından sokaklara dökülen yüzlerce gösterici polis şiddetini protesto ederken, kent meydanında ve Kenosha polis merkezinin etrafında toplanan göstericiler uzun süre eylemlerine devam etti.
Olayların ardından Kenosha'da gece sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bildirildi.
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