ABD’de çocuk ve genç intiharı oranları 11 yılda yüzde 57 arttı

13 Eylül 2020 Pazar, 09:32

Uzmanlar Covid-19 pandemisinin yanı sıra siyasal ve toplumsal huzursuzlukların bu eğilimin sürmesine yol açmasından endişeli

Bloomberg'in haberine göre, Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi'nin yeni verileri 2007 ile 2018 yılları arasında 10 ile 24 yaş arası çocuk ve gençlerdeki intihar oranında yüzde 57 düzeyinde artış yaşandığını gösterdi.

Rakamın her 100 bin kişide 7 kişiden yaklaşık 11 kişiye çıktığı belirtildi. 2016 ile 2018 arasını kapsayan ortalamanın da 2007 ile 2009 arasına göre yüzde 47 arttığı da açıklandı. 2018'de ABD'de tüm yaş grupları için intihar oranınsa her 100 bin kişide 14 kişi olduğu ortaya çıktı.

New York'taki Syracuse Üniversitesi'nden Shannon Monnat "Bu yıl da intihar oranlarının yükseleceği şüphesini yaratan çok sayıda sebep var. Sadece Kovid-19 değil, yaşamlarımızın her boyutuna sinmiş görünen stres ve kaygı nedeniyle" dedi.

2016-2018 döneminde 10 ile 24 yaş arası intihar oranının en fazla Alaska, Güney Dakota, Montana, Wyoming ve New Mexico gibi kırsal eyaletlerde yüksek olduğu da açıklandı. Alaska her 100 bin kişide 31,4 kişi oranıyla en fazla genç intiharının yaşandığı eyalet konumunda.

New Jersey, Rhode Island, New York, Connecticut ve Massachusetts'in de yer aldığı kuzeydoğu eyaletleriyse en düşük oranlara sahip. Ancak intihar sayıları az olsa da New Jersey yüzde 39, New York yüzde 44 ve Massachusetts yüzde 64 oranında artış yaşadı.

Yakın zamanlı araştırmalar da ülkede gençler arasında ciddi psikolojik huzursuzluk, majör depresyon ve intihar düşüncesi ve girişimlerinde artış yaşandığını ortaya koymuştu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) haziran ayında yaptığı bir anket, ankete katılmadan son bir ay içinde genç yetişkinlerin dörtte birinden fazlasının intiharı ciddi şekilde düşündüğünü göstermişti.

Monnat "Kaygı genel olarak tüm nüfus içinde siyasi ve toplumsal huzursuzluklar nedeniyle yüksek. Çocuklar da bu stres etkenlerine karşı bağışıklı değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Indpendent Türkçe