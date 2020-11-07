ABD'de geliştirilen yapay zeka uygulaması koronavirüslü hastayı öksürük sesinden tespit ediyor

ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) uzmanları tarafından yapay zekayla geliştirilen bir yazılım sayesinde, Covid-19 hastaları sadece öksürüklerinin sesiyle tespit edilebildi.

DHA
07 Kasım 2020 Cumartesi, 12:26
ABD'de geliştirilen yapay zeka uygulaması koronavirüslü hastayı öksürük sesinden tespit ediyor
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Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) uzmanları tarafından geliştirilen yöntemde, öksürüğünden koronavirüs taşıdığı tespit edilen bir hastanın öksürük ritminin videosu yayınlandı.

MIT uzmanları, bu yazılım sayesinde, asemptomatik kişilerin öksürme biçimlerinin sağlıklı bireylerden farklı olduğunu keşfetti.

ÖRNEK ÖKSÜRÜK SESLERİ

Temmuz ayında İngiltere'nin Cambridge kentinde uygulamaya konan Covid-19 Sesler Projesi kaspamında, pozitif koronavirüs vakalarının yalnızca nefes ve öksürük seslerinin analizine dayalı olarak yüzde 80 oranında başarıyla tespit edildiği açıklamıştı.


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