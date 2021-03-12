ABD'de gerçekleştirilen ankete göre şimdiye kadar en sevilen başkan belli oldu
ABD’de geçtiğimiz günlerde yapılan ve Newsweek dergisinde yayınlanan ankete göre, tüm zamanların en sevilen ABD başkanı belli oldu. Listede ikinci sırayı 20 Ocak’ta görevi 46’ncı başkan Joe Biden’a devreden ve ABD tarihinde iki kez azil süreci yaşayan tek Donald Trump aldı.
ABD'de en sevilen başkanın kim olduğunu belirlemek için anket gerçekleştirildi. Newsweek dergisinde yayınlanan ankete 2 bin 7 kişi katılırken halka ABD tarihindeki en sevdikleri başkan adayı soruldu.
Anket sonuçlarına göre, Katılımcıların yüzde 28’i, en sevdiği başkan olarak 2008 ve 2012’deki başkanlık seçimlerini kazanarak iki dönem üst üste ülkeyi yöneten Barack Obama cevabını verdi.
Ülkenin 46’ncı başkanı olarak 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayan Joe Biden, 7 haftalık başkanlık sürecine rağmen listeye 8’nci sıradan girerek yüzde 4 oy aldı.
İKİNCİ SIRADA TRUMP
Ankette ikinci sırayı, geçtiğimiz günlerde görevi Joe Biden’a devreden eski başkan Donald Trump alırken, bir önceki başkan katılımcıların yüzde 14’ünün tüm zamanların en sevdiği başkanı oldu.
Geçtiğimiz günlerde Economist tarafından şubat ayı ortalarında yapılan başka bir ankette de Barack Obama gelmiş geçmiş en iyi başkan olarak seçilmiş, Trump ise yüzde 46 oranıyla en kötü başkan olarak oylanmıştı.
Kaynak: NTV
Video Haberler
- Müşteri kılığına giren polisten değnekçilere operasyon
- HDP'li vekillerin yerinde olsam istifa ederdim
- Rus Büyükelçiliği'nden İstiklal Marşı paylaşımı
- Genç kadının arkasından gizlice gelerek dehşeti yaşattı
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
- Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
- Ayvalık'ta kan donduran vahşet!
- Sivas'ta şaşkınlık yaratan görüntüler!
- CHP'li Erol ile AKP'li Güler birbirine girdi
- Kliniğe giren köpekte tümör tespit edildi
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek ve Erdoğan hakkında FETÖ’den suç duyurusu
- Erdoğan açıkladı: İşte madde madde yeni kararlar
- Türkeş'ten MHP'yi kızdıracak açıklamalar
- DSÖ'den Çin'in Sinovac aşısına ilişkin açıklama
- Demirtaş ve Kavala kararı
- İmamoğlu: Elbette bunun bir bedeli oldu...
- Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'ittifak' açıklaması
- AKP’lilerin Ersoy’la sınavı
- CHP İlçe Başkanı ve yakınlarına gece baskını
- Akşener'den İmamoğlu'nun tweetine ilişkin açıklama