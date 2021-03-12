ABD'de gerçekleştirilen ankete göre şimdiye kadar en sevilen başkan belli oldu

12 Mart 2021 Cuma, 10:22

ABD'de en sevilen başkanın kim olduğunu belirlemek için anket gerçekleştirildi. Newsweek dergisinde yayınlanan ankete 2 bin 7 kişi katılırken halka ABD tarihindeki en sevdikleri başkan adayı soruldu.

Anket sonuçlarına göre, Katılımcıların yüzde 28’i, en sevdiği başkan olarak 2008 ve 2012’deki başkanlık seçimlerini kazanarak iki dönem üst üste ülkeyi yöneten Barack Obama cevabını verdi.

Ülkenin 46’ncı başkanı olarak 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayan Joe Biden, 7 haftalık başkanlık sürecine rağmen listeye 8’nci sıradan girerek yüzde 4 oy aldı.

İKİNCİ SIRADA TRUMP

Ankette ikinci sırayı, geçtiğimiz günlerde görevi Joe Biden’a devreden eski başkan Donald Trump alırken, bir önceki başkan katılımcıların yüzde 14’ünün tüm zamanların en sevdiği başkanı oldu.

Geçtiğimiz günlerde Economist tarafından şubat ayı ortalarında yapılan başka bir ankette de Barack Obama gelmiş geçmiş en iyi başkan olarak seçilmiş, Trump ise yüzde 46 oranıyla en kötü başkan olarak oylanmıştı.

Kaynak: NTV