ABD'de Kongre baskını sonrası 3 temsilcinin Covid-19 testleri pozitif çıktı!

13 Ocak 2021 Çarşamba, 00:17

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Kongre binasına Donald Trump destekçileri tarafından düzenlenen baskının ardından 3 temsilci Covid-19’a yakalandığını açıkladı.

Kongre’deki temsilcilerden Pramila Jayapal, Bonnie Watson Coleman ve Brad Schnieder baskının ardından Covid-19’a yakalandıklarını duyurdu.

Schnieder, baskın nedeni ile diğer Kongre üyeleriyle birlikte saatlerce kapalı bir alanda kaldığını ifade ederek, bugün yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Schneider, “Maalesef, dün teste tabi tutulduktan sonra bu sabah pozitif bir Covid-19 testi aldım. Geçen çarşamba, Kongre Binası'nda ABD Başkanı tarafından kışkırtılan şiddetli bir kalabalıktan kılpayı kurtulduktan sonra, düzinelerce Kongre üyesiyle birlikte güvenli ancak kapalı bir yerde birkaç saat geçirmek zorunda kaldım" dedi.

Demokrat Schneider, kapalı tutuldukları alanda birkaç Cumhuriyetçinin 'inatla maske takmayı reddettiğini' belirtti.

Kongre'deki temsilcilerden Pramila Jayapal Covid-19 testinin pozitif çıktığını Twitter'dan duyurdu. Jayapal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir kaç Cumhuriyetçi'nin sadece gaddarca maske takmayı reddettiği değil, aynı zamanda maske takmaları için talepte bulunan meslektaşları ve görevli personelle alay ettiği güvenli odada kilitli kaldıktan sonra Covid-19 test sonucum pozitif çıktı."

?Covid-19'a yakalandığını paylaşan bir diğer isim ise Bonnie Watson Coleman şu ifadeleri kullanıdı:

"Çarşamba günü yaşanan olaylarda sığınma alanında maske takmayı reddeden meslektaşlarım nedeniyle Kovid testi yaptırmaya karar verdim. Sonuç pozitif çıktı."

?Brad Schnieder ise Twitter'dan şu paylaşımı yaptı: "Ne yazık ki, dün doktor tavsiyesi üzerine test yaptırdıktan sonra bu sabah Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı."