ABD’de küçük bir uçak evin üzerine düştü: 3 ölü
ABD’nin Detroit kenti dışında küçük bir uçak bir eve düşmesi sonucu üç kişi öldü. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, üç ölümün pilot ve iki yolcu olduğuna inanılıyor.
Detroit kenti dışında Lyon ilçesinde bulunan banliyölerde, bir evin üzerine küçük motorlu bir uçak düştü, olayda 3 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Federal Havacılık İdaresi (FAA), kazanın soruşturulduğunu açıkladı.
En Çok Okunan Haberler
- Milli Piyango Müdürü eski tarikat liderinin oğlu!
- Neden masa değil yer sofrası
- Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'ya ana dili tepkisi
- Erdoğan'a parlamenter sistem şoku!
- Bu buluş çok konuşulur ve pandemiyi aşıyla birlikte vurur
- Aylin Özmenek yaşamını yitirdi
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Ailenin avukatından 'cinayet' açıklaması
- AKP İlçe Başkanlığı'ndan provokatif yılbaşı paylaşımı!
- Bulu'nun atamasına Vedat Milor'dan tepki
Video Haberler
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı
- 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç' iddiası
- Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın ett
- 'Zeytin' yılbaşı gecesi tabancayla vurularak öldürüldü
- Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar
- Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
- Gizli kaçışı kayda alarak deşifre etti
- Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar çıktı
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den Çin aşısı açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- Milli Piyango Müdürü eski tarikat liderinin oğlu!
- Neden masa değil yer sofrası
- Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'ya ana dili tepkisi
- Erdoğan'a parlamenter sistem şoku!
- Bu buluş çok konuşulur ve pandemiyi aşıyla birlikte vurur
- Aylin Özmenek yaşamını yitirdi
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Ailenin avukatından 'cinayet' açıklaması
- AKP İlçe Başkanlığı'ndan provokatif yılbaşı paylaşımı!
- Bulu'nun atamasına Vedat Milor'dan tepki