ABD’de sanık, hapis cezasını duyunca mahkemeden kaçtı

Olay, ABD’nin Ohio eyaletindeki Highland ilçesinde meydana geldi.

Highland İlçe Mahkemesi’ne çıkarılan ve uyuşturucu bulundurmaktan suçlu bulunan Nickolaus Garrison (34), bir yıl hapis ve 2 bin 500 dolar (19 bin TL) para cezasına çarptırıldı.

Garrison, cezası yargıç tarafından okunduğu sırada mahkeme binasından kaçtı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Garrison’ın aniden koşmaya başladığı, polislerin de arkasından koştuğu görüldü.

Merdivenleri hızla indiği sırada polislerden birinin merdiven boşluğuna atladığı ancak Garrison’ı yakalamadığı ve düştüğü kameralara yansıdı.

Cop leaps to catch suspect fleeing courthouse but he gets away pic.twitter.com/5KGDmBFZyu