ABD'deki Kongre işgalini dünya işte böyle gördü

07 Ocak 2021 Perşembe, 05:22

VENEZÜELLA HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA: WASHİNGTON DC'DEKİ ŞİDDET OLAYLARINDAN DOLAYI ENDİŞELİYİZ, SİYASİ KUTUPLAŞMAYI KINIYORUZ

Venezüella hükümeti, yaptığı açıklamada Caracas'ın Washington DC'deki şiddet olaylarından endişe duyduğunu belirtti.

Siyasi kutuplaşmanın kınandığı açıklamada, Amerikan halkının istikrar ve sosyal adalete giden yeni bir yolu arzulamalarının temenni edildiği kaydedildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Demokrasiyi ayaklar altına almaya son verin

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, açıklamasında "Artık Amerikalı seçmenlerin kararını kabul edin. Demokrasiyi ayaklar altına almaya son verin" ifadelerini kullandı.

Demokrasi düşmanlarının Washington'daki inanılmaz görüntüleri görmekten mutlu olduğunu belirten Maas, "Kışkırtıcı kelimeler Federal Meclis basamaklarında olduğu gibi şimdi de Kongrede şiddet eylemlerine dönüşüyor. Demokratik kurumlara yönelik küçümsemelerin etkisi yıkıcıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: Amerikan kurumlarına yönelik şiddet, demokrasiye ciddi saldırıdır

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Amerikan kurumlarına yönelik şiddet, demokrasiye ciddi saldırıdır. Bunu kınıyorum" ifadelerini kullanarak, ABD halkının iradesine ve oyuna saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

"ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ"

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD'de çıkan olayları "endişeyle" takip ettiğini belirterek, Amerika demokrasisinin gücüne güvendiğini bildirdi.

Sanchez, Twitter hesabından, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesine ilişkin açıklamada bulundu.

İspanya Başbakanı, "Washington'daki Kongre binasından gelen haberleri endişeyle takip ediyorum. Amerika demokrasisinin gücüne güveniyorum. Yeni Başkan Joe Biden, Amerikan halkını birleştirerek, gerilimi aşacaktır." ifadesini kullandı.

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ise, Twitter'dan yazdığı iletisinde, "Demokrasi barışçıl güç aktarımına dayanır: Kim kaybederse yenilgiyi kabul etmek zorundadır. Halkın iradesini yerine getirmek için senatörlere ve temsilcilerine tam güven. Başkan seçilen Joe Biden'e tam güven." görüşünü paylaştı.

AVRUPA ÜLKELERİNDEN ORTAK TEPKİ

İngiltere, İtalya, Avusturya, İsveç, Litvanya, Danimarka, Yunanistan ve İspanya'nın aralarında bulunduğu Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, ABD'nin başkenti Washington'da ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle çıkan olaylara tepki gösterdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson olaylara ilişkin "ABD'de iktidarın düzenli ve barışçıl bir şekilde devri hayati öneme sahip" açıklamasında bulundu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Washington'da yaşananları büyük bir endişeyle takip ediyorum. Şiddet, demokratik hak ve özgürlüklerin kullanılmasıyla bağdaşmaz. ABD kurumlarının gücüne ve sağlamlığına güveniyorum." ifadelerini kullandı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yaşananların ABD halkının özgürlüklerine saldırı olduğunu belirterek, "Bir an önce düzenli, barışçıl, görev devir tesliminin olması ümidiyle her türlü şiddeti güçlü şekilde kınıyoruz." yorumunu yaptı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da Twitter hesabından, Washington'dan gelen görüntülerin şok edici olduğuna işaret ederek, "Bu, demokrasiye yönelik kabul edilemez bir saldırıdır. Barışçıl ve düzenli bir şekilde gücün devredilmesi sağlanmalıdır." paylaşımında bulundu.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ise Washington'daki Kongre binasının ABD demokrasisinin sembolü olduğuna dikkati çekerek, bu sembole şiddet, nefret ve kaosla saygısızlık yapılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda da yönetimin el değiştirmesinin olgun demokrasilerin en önemli göstergelerinden biri olduğunu dile getirerek, "Hukukun üstünlüğü, sokak kanunları değildir. Müttefik ülkede demokratik değerlerin üstünlüğüne olan inancımız tamdır." görüşünü paylaştı.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven ise "Washington'daki olayları büyük endişeyle takip ediyorum. Şu anda gördüğümüz şey, demokrasiye bir saldırıdır. Başkan Trump ve birçok Kongre üyesinin olanlardan büyük sorumluluğu var. Başkanlık seçimleri sonrası demokratik sürece saygı duyulmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri güçlü bir demokrasiye sahiptir. Umarım barışçıl bir düzen yeniden tesis edilir." değerlendirmesinde bulundu.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de Washington'daki miting sonrası gelişmelerden dolayı derin endişe duyduklarını ifade ederek, "Demokrasiye yönelik bir saldırıya tanık oluyoruz. Demokratik sürece saygı gösterilmeli ve düzen barışçıl bir şekilde yeniden tesis edilmelidir. ABD demokrasisi güçlüdür. Başkan Trump, demokratik sürece destek verme sorumluluğuna sahiptir." yorumunu yaptı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Ekstremizm, şiddet, kutuplaşma ve kaos asla doğru bir yol değil. Washington'da yaşananlar korkunç. Demokrasinin yeniden işe yaraması dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Washington'da meydana gelen şiddet ve korkunç olaylardan son derece rahatsızız. Amerikan demokrasisi, dirençlidir, güçlüdür ve bu krizin üstesinden gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

AGİT'TEN 'DEMOKRATİK SÜRECE SAYGI' ÇAĞRISI

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT),ABD’nin başkenti Washington’da ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle yaşanan olaylara ilişkin "barışçıl bir şekilde düzenin sağlanması ve demokratik sürece saygı gösterilmesi" çağrısında bulundu.

AGİT’ten yapılan yazılı açıklamada, AGİT Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin yanı sıra Genel Sekreter Helga Schmid’in açıklamalarına yer verildi.

Açıklamada, Linde ve Schmid’in Kongre binası ve çevresindeki gelişmelere yönelik barışçıl bir şekilde asayişin sağlanması ve Washington’da süren demokratik sürece saygı gösterilmesi çağrısında bulunduğu vurgulandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, "Demokratik seçim sonuçlarına ve anayasanın temel değerlerine saygı gösterilmelidir." ifadesini kullandı.

AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid de gelişmelerden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, "Washington’da demokratik kurumlara ve ilkelere yönelik bu saldırılara şahit olmaktan rahatsızlık duydum." görüşünü paylaştı.

"OLAYLAR DEMOKRASİYE İNANAN HERKESİN YÜREĞİNİ ACITTI"

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD Kongresindeki olayların demokrasiye inanan herkesin yüreğini acıttığını belirtti.

Savunma Bakanı Gantz, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ABD'nin başkenti Washington'da ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle çıkan olaylar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Dünyanın en güçlü demokrasisi" olarak tanımladığı ABD'den bu tür fotoğrafları görebileceğine inanamadığını dile getiren Gantz, "Washington'dan gelen fotoğraflar demokrasiye inanan herkesin yüreğini acıtıyor. Bu, siyasi rekabetten önce oyunun kuralları üzerinde anlaşmamız gerektiğinin kanıtı: Hukukun üstünlüğünü sürdürmek, demokratik prosedürlere saygı göstermek ve saygılı söylem." ifadelerini kullandı.

ÜLKEDEKİ FARKLI KESİMLERDEN BASKINA ORTAK TEPKİ

ABD Kongresinin Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından baskına uğramasına, siyasilerin yanı sıra iş dünyası, sivil toplum örgütleri ve sanatçılar gibi toplumdaki değişik kesimler de tepki gösterdi.

General Motors, Apple, JPMorgan Chase ve Johnson & Johnson gibi ABD merkezli büyük şirketlerin üst yöneticilerinden oluşan İş Dünyası Masası (The Business Roundtable) Kongreye yapılan baskını eleştirdi.

Yapılan açıklamada, kaosa son verilmesi istenerek, "Ülkenin başkentinde ortaya çıkan kaos, demokratik bir seçimin meşru sonuçlarını altüst etmeye yönelik hukuksuz çabaların sonucudur." ifadelerine yer verildi.

GÜNEY AMERİKA ÜLKELERİNDEN KINAMA

Güney Amerika ülkeleri Kolombiya, Arjantin, Şili, Ekvador, Uruguay ve Venezuela, ABD'nin başkenti Washington'da ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin polis barikatını aşarak Kongre binasına zorla girmesiyle meydana gelen olayları kınadı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'de oyların sayılma sürecinde yaşanan şiddet olaylarını reddediyoruz. Kongrenin saygın üyelerine ve tüm kurumlara dayanışmamı ve desteğimi belirtiyorum. Kolombiya, demokrasi hayatımızın başlangıcından bu yana ülkelerimiz tarafından paylaşılan hukukun üstünlüğüne, ABD kurumlarının sağlamlığına ve demokrasiye tam güven duymaktadır. " ifadelerini kullandı.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Twitter hesabından Joe Biden’ın fotoğrafı ile yaptığı paylaşımda, "Washington’da meydana gelen ciddi şiddet eylemlerini ve Kongreye yapılan baskını kınıyoruz. Halkın iradesine saygı duyulduğu barışçıl bir geçiş olacağına inanıyor ve yeni Başkan Joe Biden'a en güçlü desteğimizi ifade ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, sosyal medya hesabından, "Şili, ABD’deki demokratik süreci değiştirmeyi amaçlayan eylemleri reddediyor, şiddeti ve anayasal kurumlara uygunsuz müdahaleyi kınıyor. Şili, hukukun üstünlüğünü garanti altına almak için ABD demokrasisinin gücüne güveniyor." paylaşımı yaptı.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno ise "Bugün Washington'da işlenen şiddet eylemlerini kabul etmiyoruz. Geleneksel ABD hukukunun üstünlüğüne, kurumsal çerçevesine ve yasal süreç garantilerine saygı gösterilmelidir. Bir demokraside, vatandaşların iradesinin tanınması elzemdir." yorumunda bulundu.

Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Kongresinde meydana gelen şiddet eylemlerini en derin bir şekilde kınıyor ve bu ulusun demokratik değerlerinin, kurumlarını baltalamaya yönelik her türlü teşebbüse galip geleceğine güveniyoruz." değerlendirmesini yaptı.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

Kongre binasında çıkan olaylarda yaralanan bir kadın hayatını kaybetmiş, birçok polis yaralanmıştı.