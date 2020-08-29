ABD’deki üniversitede 481 öğrenciye daha koronavirüs teşhisi konuldu

ABD’de faaliyet gösteren Alabama Üniversitesi’nin 481 öğrencisinde daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Son gelişmelerle üniversite genelinde virüs tespit edilen öğrenci sayısı 1000’in üzerine yükseldi.

DHA
29 Ağustos 2020 Cumartesi, 11:31
Abone Ol google-news

ABD’nin Alabama eyaletindeki Tuscaloosa şehrinde bulunan Alabama Üniversitesi, 25-27 Ağustos tarihleri arasında 481 öğrencide daha koronavirüs tespit edildiğini rapor etti. Son gelişmelerle birlikte güz dönemi için okula dönen öğrenciler arasında koronavirüs teşhisi konanların sayısı 1000’in üzerine yükseldiği ifa edelirken, üniversitede koronavirüse karşı önlemlerin üstdüzeye çıkarıldığı ifade edildi.




Video Haberler