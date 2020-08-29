ABD’deki üniversitede 481 öğrenciye daha koronavirüs teşhisi konuldu

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 11:31

ABD’nin Alabama eyaletindeki Tuscaloosa şehrinde bulunan Alabama Üniversitesi, 25-27 Ağustos tarihleri arasında 481 öğrencide daha koronavirüs tespit edildiğini rapor etti. Son gelişmelerle birlikte güz dönemi için okula dönen öğrenciler arasında koronavirüs teşhisi konanların sayısı 1000’in üzerine yükseldiği ifa edelirken, üniversitede koronavirüse karşı önlemlerin üstdüzeye çıkarıldığı ifade edildi.







