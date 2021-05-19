AB'den aşı olanlara sınırları açma kararı
AFP'nin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Avrupa Birliği Koronavirüs'e karşı iki doz aşı olan turistlere sınırlarını açma kararı aldı.
Agence France-Presse (AFP), Avrupa Birliği'nin (AB), koronavirüse karşı iki doz aşı olan turistlere sınırı açma kararı aldığını açıkladı.
27 AB ülkesinin büyükelçileri, Avrupa Komisyonu'nun 3 Mayıs'ta sunduğu, "güvenli ülke" kriterlerini genişleten ve tamamen aşılanan turistleri ülkelere alan tasarıyı onayladı.
Yeni "güvenli ülkeler" listesinin bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.
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