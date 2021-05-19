AB'den aşı olanlara sınırları açma kararı

AFP'nin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Avrupa Birliği Koronavirüs'e karşı iki doz aşı olan turistlere sınırlarını açma kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2021 Çarşamba, 13:11
AB'den aşı olanlara sınırları açma kararı
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Agence France-Presse (AFP), Avrupa Birliği'nin (AB), koronavirüse karşı iki doz aşı olan turistlere sınırı açma kararı aldığını açıkladı.

27 AB ülkesinin büyükelçileri, Avrupa Komisyonu'nun 3 Mayıs'ta sunduğu, "güvenli ülke" kriterlerini genişleten ve tamamen aşılanan turistleri ülkelere alan tasarıyı onayladı. 

Yeni "güvenli ülkeler" listesinin bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. 


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