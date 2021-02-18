AB'den Rusya'ya Navalni için AİHM çağrısı
AB, Rusya'nın AİHM'in Navalnıy hakkındaki talebini yerine getirmesini istedi. Avrupa Birliği (AB), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Rus muhalif Aleksey Navalni'nin serbest bırakılması için yaptığı talebin Rusya tarafından karşılanması için çağrıda bulundu.
AB, yaptığı çağrıyla Rusya'nın AİHM'in Navalni hakkındaki talebini yerine getirmesini istedi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, AİHM'in Navalni hakkında dün yaptığı talebini hatırlattı.
Navalni'nin bir an önce serbest bırakılmasını isteyen Borrell, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi taraflarından olan Rusya'nın uluslararası taahhütlerine uymasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.
"RUSYA YETERLİ KORUMA SAĞLAYAMADI"
AİHM'den dün yapılan açıklamada, Rusya'nın Navalni'nin hayatı ve sağlığı için yeterli korumayı sağlamadığı, Rus muhalifin serbest bırakılması gerektiği belirtilmişti.
Navalni, 22 Ağustos 2020'de zehirlendiği iddiasıyla Berlin’e götürülmüş ve burada tedavi gördükten sonra 17 Ocak'ta ülkeye giriş yaparken Moskova'da havaalanında tutuklanarak hapse konulmuştu.
Rusya mahkemesi, Navalni'ye geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.
Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy’ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.
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