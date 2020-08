ABD'li astronotların Space X aracıyla dünyaya dönmeleri bekleniyor

ABD'li astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken, dünyaya dönüş için Doug Endeavour kapsülleriyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı.

ikilinin, Türkiye saatiyle 21:40'ta, Florida açıklarında suya iniş yapmaları bekleniyor.

Astronotların, başarılı bir şekilde dünyaya inebilmesi ABD'nin bir kez daha yörüngeye astronot gönderip, güvenle geri getirebilecek kabiliyete sahip olması anlamına geliyor.

Ülke, 2011'de tüm uzay mekiklerini emekliye ayırarak, bu kabiliyetini kaybetmişti.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA ve ticari ortağı Space X, iniş yerini Florida'nın doğu kıyılarına doğru kayan Isaias Kasırgası'ndan uzak bir noktada seçti.

Astronotları sudan çıkaracak kurtarma tekneleri de Meksika Körfezi'ne, Batı Florida kıyılarına yönlendirildi.

Astronotların geri dönüşünü rüzgar ve dalga koşullarının belli ölçülerde olması gerekiyor ve görev kontrol, atronotların atmosfere girişine nihai onayı vermeden önce son hava durumu raporlarını inceleyecek.

Onay verildiğinde, Hurley ve Behnken'i taşıyan kapsül itici motorlarını ateşleyecek.

Hızla alçalan kapsül, atmosferde alçalırken, kapsülün altındaki sıcaklıklar 2 bin dereceyi bulacak.

Kapsül saatte yaklaşık 560 kilomtre hızla alçalırken, 5500 metre yükseklikte ilk paraşüt sistemi açılacak, daha sonra kapsülü yavaşça suya indirmesi umulan ikinci paraşüt sistemi 1800 metre irtifada devreye girecek.

ABD, son olarak 45 yıl önce astronotları suya indirmişti.

"This flag has spent some time up here, on the order of 9 years... I'm very proud to return this flag home and see what's next for it on its journey to the Moon." - @Astro_Doug with the U.S. flag that will return home with the #LaunchAmerica crew & fly on the 1st #Artemis mission pic.twitter.com/aHYoE82c1N