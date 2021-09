ABD'li Kongre üyesi 'Rambo' olmaya soyundu

ABD'li siyasetçi, iş adamı ve eski profesyonel karma dövüş sanatları ustası Markwayne Mullin ilginç bir haberle gündeme geldi.

Mullin'in, Afganistan'da mahsur kalan Amerikalı bir kadın ve dört çocuğunu kurtarmak için gizli bir plan yaptığı ve bu kapsamda Gürcistan'a gittiği bildirildi.

Washington Post'ta yer alan habere göre Mullin adeta bir Hollywood aksiyon filmi senaryosunu andıran kurtarma görevi kapsamında, ABD'nin Tacikistan büyükelçisine acil ve oldukça sıra dışı bir taleple ulaştı.

Birkaç saat içinde Gürcistan'ın Tiflis kentinden Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye uçacağını söyleyen Mullin, sınırdan yüklü miktarda parayı güvenli bir şekilde geçirmek için büyükelçiden yardım talep ediyordu.

Plana göre Mullin, Tacikistan'ın ardından helikopterle Afganistan'a geçecek ve aileyi kurtarıp aynı yoldan geri dönecekti. Ancak Duşanbe'deki büyükelçilik personelinin, güvenlik gerekçesiyle Kongre üyesinin talebini reddettikleri bildirildi.

Konuya aşina olan kaynaklara göre, Mullin karara çok öfkelendi ve ABD'nin Tacikistan büyükelçisi John Mark Pommersheim'ı açıkça tehdit etti.

Üstelik bu Mullin'in engellenen ilk kurtarma görevi de değildi. Geçen hafta Yunanistan'a giden Kongre üyesi burada Pentagon'dan Kabil'i ziyaret etmek için izin istemiş ancak bu isteği reddedilmişti.

Mullin pazartesi gecesi yaptığı açıklamada, "Bu ülkemiz için üzücü bir gün" dedi ve şöyle devam etti: "Amerikalılar, Biden Yönetimi tarafından Afganistan'da mahsur bırakıldı ve şimdi de ülkeyi istila eden teröristlere karşı kendilerini savunmak zorundalar..."

Mullin'in ofisinden yapılan açıklamada, Kongre üyesinin güvende olduğu bildirildi.

Amazing new statement from Congressman Mullin’s office does not mention where he currently is but says he is “safe” and “will continue to do anything … to bring home all Americans from the war zone” … “We have no further comment” pic.twitter.com/F31Zewz0PG