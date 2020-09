ABD'nin batısında sıcaklıklar 18 saatte 30 derece düştü, kar uyarısı verildi

ABD'nin iç batı bölgesinde yer alan Nevada, Utah, Wyoming ve Colorado eyaletlerinde hava sıcaklığının bir günde 30 derece düşeceği uyarısı yapıldı.

Bu hafta içerisinde sıcaklık rekorlarının kırıldığı bu bölgeyi Kanada üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına alacağı belirtildi. Soğuk hava dalgası, Salı günü sıcaklıkları aşağı çekerken, , kar yağışının ise Çarşamba gününden itibaren etkisini artırması bekleniyor.

ABD Ulusal Hava Servisi (NWS), söz konusu eyaletlerde kar kalınlığının 15 santimetreye ulaşabileceği, rüzgarın hızının da saatte 50 kilometreyi aşabileceği uyarısı yaptı.

You can see from this Real-Time Analysis of surface temperatures and wind, the push of cold air south and west across a good deal of the western US, while the front has stalled from Oklahoma, northeast into the Midwest.

What can you expect in your area? https://t.co/VyWINDk3xP pic.twitter.com/v9Qlx7Gsk9