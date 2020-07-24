ABD'nin F15'leri İran'a ait yolcu uçağını taciz etti
ABD'nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal, ABD ordusuna ait F-15'lerin Suriye üzerinden geçen bir yolcu uçağını adeta taciz ettiğini ortaya çıkardı. Gazeteye konuşan yetkililer detayları kamuoyu ile paylaştı.
ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, dün ABD’nin Suriye’deki üslerinden birinin üzerinde seyreden bir yolcu uçağının az kalsın düşürüleceğini duyurdu.
Gazetenin özel haberinde, ABD ordusuna ait F-15, havadaki uçağı yakından takibe aldı. Sözcü'de yer alan habere göre, 1000 metre mesafeye kadar yaklaşan savaş uçağının, bunun tarifeli seferle uçan bir İran uçağı olduğunu öğrenince mesafeyi açarak takibi bıraktığı açıklandı.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan ABD’nin Suriye’deki yetkililerinden Yüzbaşı Bill Urban, “Uçağın Mahan Havayolları’na ait olduğunu tespit edince mesafeyi açarak takibi bıraktık. Bunları uluslararası standartları koruyarak yaptık” dedi.
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