ABD'nin Florida kentinde 1 milyon değerindeki uyuşturucu sahile vurdu
ABD’nin Florida eyaletinde, 1 milyon dolardan (7.37 milyon lira) fazla piyasa değerindeki 35 kilo uyuşturucu sahile vurdu.
Olay ABD’nin Florida eyaletinde geçen Pazartesi meydana geldi. ABD Sınır Koruma Miami Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 milyondan fazla değerde yaklaşık 35 kilo uyuşturucu eyaletin Hollywood Plajı’nda sahile vurdu. 30 paket uyuşturucunun, sahilde güneşlenen biri tarafından bulunduğu ve bu kişinin polisle irtibata geçtiği ifade edildi. Hollywood Polis Departmanı tarafından el konulan uyuşturucunun daha sonra Sınır Koruma’ya teslim edildiği belirtildi. Ayrıca, Sınır Koruma’dan yapılan açıklamada, “Neyseki 35 kilo uyuşturucu topluluğumuza ulaşmadı” ifadelerine yer verildi.
On Monday, a beachgoer discovered 30 packages with 78 lbs. of cocaine that washed-up at #Hollywood Beach #Florida. Miami Sector #BorderPatrol Agents seized the narcotics, valued at over 1 million dollars. Thankfully, the 78 lbs. of drugs didn’t make it into our community. pic.twitter.com/34Fk53RhaT— Chief Patrol Agent John R. Modlin (@USBPChiefMIP) August 26, 2020
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