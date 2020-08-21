ABD'ye ait savaş gemisi Girit Adası'na ulaştı
Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile Türkiye arasında enerji kaynakları üzerinden yaşanan gerilim sürüyor.
USNI News'te yer alan habere göre ABD'ye ait 'USS Hershel Woody Williams' adlı savaş gemisi Girit Adası'na yanaştı.Haberde geminin 27 Temmuz'da Virginia eyaletideki Norfolk limanından yola çıktığı, 13 Temmuz'da lojistik molası için İtalya'nın Napoli kentine yanaştığı ve 18 Ağustos'ta da Yunanistan'ın Souda koyuna vardığı ifade edildi.
Daha önce geminin ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığı'nın (AFRICOM) Akdeniz, Hint Okyanusu, Gine Körfezi ve diğer bölgelerdeki operasyonlarına destek vermesinin amaçlandığını bildirmişti.
Talep gelmesi halinde geminin Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUROCOM) ve Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na (CENTCOM) destek vereceği ifade ediliyor.
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