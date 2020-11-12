CHP'li belediyenin açılışına AKP döneminden kalan haciz baskını
Atakum Belediye’sine AKP döneminden kalan borçları nedeniyle haciz geldi. Haciz memurları Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci Halk Yem Evi’nin açılışını gerçekleştirirken belediye tesisine geldi.
Deveci, Halk Yem Evi’nin açılışının gerçekleştirildiği anlarda haciz memurları belediye tesisine geldi. Deveci ile birlikte kırsal mahalle muhtarları ve çiftçiler yaşanan duruma şaşırdı. Edinilen bilgilere göre, Nisan 2019 öncesinde görevde olan Atakum Belediyesi’nin AKP’li yönetimi tarafından milyonlarca borca sokulan Atakum İmar İnşaat A.Ş.’nin alacaklılarından biri, iflas eden ve mevcut yönetimle hiçbir bağı bulunmayan şirkete karşı icra takibi başlattı. İcra memurları, Atakum Belediyesi’nin Taflan Merkez Mahallesi’nde bulunan İlhan Kılıç Kilitli Taş Parke Üretim Tesisleri’ne geldi. Bu sırada Deveci, tesisin açılış kurdelesini kesiyordu. Başkan Cemil Deveci ve yanında bulunan muhtarlar, icra memurlarının işlem yapmak için seçtikleri zaman aralığının manidar olduğunu belirterek tepki gösterdi.
Deveci, “İmar İnşaat Şirketi’nin burada ne malzemesi var? İlhan Kılıç Kilitli Taş Parke Üretim Tesisi’nin makineleri o şirkete ait, biz onları kiraladık. Benim göreve başladığım ilk gün, saat 09.30’da bu şirketin alacaklıları, şirketin ve belediyenin hesaplarına haciz koydurdular. Bu şirketi alacaklılar batırdı. Sen alacaklı olsan, görevinin ilk gününde yeni seçilmiş birinin önüne haciz dosyası koyar mısın? Genel olarak söylüyorum. 40 milyon borcu var bu şirketin” diye konuştu. Açılış için tesiste bulunan Kayagüney Muhtarı Cüneyt Sağır ise, “Şunu merak ediyorum. Bugünü özellikle mi seçtiniz? Bugün burada bir açılış yapıyoruz. Siz bunu bilerek mi yapıyorsunuz? Gerçekten ayıptır. Bugün burada bir açılış var. Köylüler, muhtarlar açılış için toplanmışız. Tam da bugün geliyorsunuz” ifadelerini kullandı.
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