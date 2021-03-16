16 Mart 2021 Salı, 16:47

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği ve 340 kişinin de yaralandığı tren katliamına ilişkin açılan davanın 7'nci duruşması, saat 10:30'da başladı. Mahkeme tarafından asil bilirkişi raporu ve ardından ek rapor okundu. Bilirkişi raporlarının okunmasının ardından ara karar öncesi usule dair söz hakları sanık müdafilere soruldu.

TCDD'nin mahkemeye sunduğu delillere mağdur avukatları itiraz etti. Mahkemede ne sanık ne de tanık olarak bulunmayan TCDD'nin delilleri, mahkeme heyeti tarafından kabul edilmedi. Mağdur yakınlarına söz veren mahkeme, müdafileri dinledi. Mahkeme esnasında sık sık telefon hatlarının kesilmesi üzerine avukatlardan bu yönde itiraz geldi ancak kademeli şekilde telefonların kapsamı kısıtlandı. Mağdur avukatları mahkemeye tren faciasının bazı görsellerini mahkemeye sundu.

TCDD'NİN DAVAYA MÜDAHİL OLMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Duruşmada, TCDD avukatlarının görüntü izleme ve davaya mağdur sıfatıyla müdahil olma talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

Kazada torunu Oğuz Arda Sel'i kaybeden dede Mehmet Öz, söz verilmesi üzerine"Adalet yerini bulsun yeter ki kıyamet kopsun. Sağımda Atatürk, solumda Türk Bayrağı, karşımda Devlet'i görüyorum. Ben torunumu kaybettim. Devlet olarak sizden gerçekleri ortaya çıkarmanızı istiyorum"dedi. Mağdur avukatları da bilirkişi raporlarında, TCDD'nin üst yönetiminin sorumlu olduğunu iddia ederek, kusurlu bulunan makamlardakilerin tespit edilmesini, organizasyon şemasının belirlenmesini ve bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Avukatlar, bir isim listesini de mahkemeye sundu.

Daha sonra mütaalasını açıklayan savcı, mevcut bilirkişi heyetine hukukçu ve iş güvenliği uzmanı atanarak mevcut sanıkların kusurlu olup olmadığının araştırılmasını, katılan avukatlarının verdiği ve içerisinde üst sorumluların yer aldığı dilekçenin savcılığa gönderilerek, tefrik dosyasına ihbar sayılmasını talep etti.

Tutuksuz sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk'un suçlamaları kabul etmediği duruşma, bilirkişi heyetinin ek raporunun savcılığa gönderilmesine karar verilerek, 7 Eylül gününe erteledi.

9 EYLÜL'E ERTELENDİ

Sanıklara da sözleri sorulduktan sonra ara karar verildi. Mağdur avukatlarının mahkemeye sunduğu, kazada kusurlu olduğu düşünülen yetkililerin mahkemeye getirilmesi mahkemeyi aşacağı düşünüldüğü için bu isimlere suç duyurusunda bulunulmasına, tren kazasının diğer faillerin tespiti için yürüttüğü soruşturmasının neticelenmesinin beklenmesine karar verildi. Çorlu Tren Katliamı davası 9 Eylül 2021 tarihine ertelendi.

Mahkeme tüm isimleri savcılığa şikayet ederek yeni delillere ulaşmayı bekleyecek. Böylece yeni isimlerin de davaya girmesiyle birlikte davalar birleştirilecek