Adana Demirspor'dan Jonas Svensson ve Tayfun Aydoğan açıklaması
Adana Demirspor, Norveçli sağ bek Jonas Svensson ve Menemenspor'dan Tayfun Aydoğan'ı kadrosuna kattı.
Süper Lig'in dikkat çeken transferler yapan yeni ekibi Adana Demirspor, son olarak Hollanda Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar'da forma giyen Jonas Svensson ve son olarak TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'da forma giyen Tayfun Aydoğan ile de üç yıllık sözleşme imzaladı.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Svensson transferini "Çok değerli sağ bek, Norveç milli takım oyuncusu, Az Alkmaar'lı oyuncu Jonas Svensson 3 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadeleriyle duyurdu.
28 yaşındaki Svensson, geçtiğimiz sezon 18 Hollanda Eredivisie, 4 UEFA Avrupa Ligi ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında forma giymişti.
Beşiktaş altyapısından yetişen 25 yaşındaki Tayfun Aydoğan ise, geçtiğimiz sezon 34 resmi maçta üç gol ve üç asistle takımı Menemenspor'a katkı sağlamıştı.
Yaz transfer döneminin flaş takımı olan "Mavi Şimşekler", daha önce Mario Balotelli, Younes Belhanda, Britt Assombalonga, Tayfun Aydoğan ve Ferhat Kaplan'ı kadrosuna katmıştı.
Adana Demirspor, transferleri şu paylaşımlarla duyurdu:
Hoş Geldin Jonas Svensson!#AdanalıViking #AdanaDemirspor pic.twitter.com/FAb1tegPDi— Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 10, 2021
Takımımız son olarak Menemenspor forması giyen 25 yaşındaki Tayfun Aydoğan ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. pic.twitter.com/gVdEzTMxx2— Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 10, 2021
Video Haberler
- Doktor ile başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti
- Araçlarla akın ediyorlar.... Yollar ana baba günü
- 'Türkiye'de bir ilk' diyerek paylaştı
- Antalya'da kaydedildi! Görenleri şaşkına çevirdi
- Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı
- Soylu'ya ilişkin canlı yayında çarpıcı iddia!
- Çok konuşulacak Bahçeli videosu
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Erdoğan talimat verdi: Ayaklarına gidin
- İstanbul’un göbeğinde kadına şiddet anları kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı
- Kazanan taraf 'Soylu cephesi'
- Kuran kursunda kuşkulu olay
- Erdoğan'a 'Özlem Türeci' tepkisi
- İşini yapanın peşini bırakmıyorlar!
- Endişelendiren 'Delta' uyarısı
- AKP'nin seçim planını açıkladı
- Birçok ilçeye yayıldı, İBB uyardı
- Ali İsmail Korkmaz katledilişinin 8. yılında anılıyor
- İşte demir eksikliğini engelleyen gıdalar...