Adana Demirspor'dan Jonas Svensson ve Tayfun Aydoğan açıklaması

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 19:40

Süper Lig'in dikkat çeken transferler yapan yeni ekibi Adana Demirspor, son olarak Hollanda Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar'da forma giyen Jonas Svensson ve son olarak TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'da forma giyen Tayfun Aydoğan ile de üç yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Svensson transferini "Çok değerli sağ bek, Norveç milli takım oyuncusu, Az Alkmaar'lı oyuncu Jonas Svensson 3 yıllık anlaşma imzalanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadeleriyle duyurdu.

28 yaşındaki Svensson, geçtiğimiz sezon 18 Hollanda Eredivisie, 4 UEFA Avrupa Ligi ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında forma giymişti.

Beşiktaş altyapısından yetişen 25 yaşındaki Tayfun Aydoğan ise, geçtiğimiz sezon 34 resmi maçta üç gol ve üç asistle takımı Menemenspor'a katkı sağlamıştı.

Yaz transfer döneminin flaş takımı olan "Mavi Şimşekler", daha önce Mario Balotelli, Younes Belhanda, Britt Assombalonga, Tayfun Aydoğan ve Ferhat Kaplan'ı kadrosuna katmıştı.

Adana Demirspor, transferleri şu paylaşımlarla duyurdu: