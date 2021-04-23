Adana'da tarlada kesilmiş 3 at bulundu

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki kayıp atlar tartışılırken, Adana'da tarla kenarında kesilerek katledilmiş 3 at bulundu. Atları kesen şüpheliler, polisi fark edince kaçarak izlerini kaybettirdi.

DHA
23 Nisan 2021 Cuma, 01:36
Adana'da tarlada kesilmiş 3 at bulundu
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Olay, dün gece merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Gecenin karanlığında tarla kenarında at kesildiğini görenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekibini fark eden şüpheliler, karanlıktan faydalanıp kaçarak izlerini kaybettirdi. Tarla kenarında kesilmek suretiyle katledilen 3 at ve atlarla ait kalıntıları bulan polis, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Yüreğir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplere haber verdi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından öldürülen atlar zabıta ekiplerince götürüldü. Öte yandan, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kayıp atların tartışıldığı son günlerde kesilmiş atların bulunması kafalarda soru işaretine neden oldu. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


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