Adana’da Türk bayrağını çöpe atan kadın tutuklandı

Adana’da bir iş yerinde asılı olan Türk Bayrağı’nı çöpe attığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

İHA
13 Temmuz 2021 Salı, 15:50
Adana’da Türk bayrağını çöpe atan kadın tutuklandı
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Merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesinde bir av malzemeleri satan iş yerine asılı olan Türk Bayrağı’nı asılı olduğu yerden alıp, çöp kovasına atan kadın, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi.

Merkez Çukurova ilçesinde oturan Merve D., Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Merve D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


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