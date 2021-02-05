Adıyaman Kahta’da silahlı kavga: 6 ölü, 3 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında Kahta'nın Doluca köyü yakınlarında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, olay yerine giderek, yetkililerden bilgi aldı.
Çuhadar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın saat 16.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.
Olayın ardından sağlık ekiplerinin bölgeye yönlendirilerek yaralıların hastanelere kaldırıldığını aktaran Çuhadar, bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını kaydetti.
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