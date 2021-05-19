Adıyaman'da kadına satırla şiddet: Ağır şekilde yaralayıp kaçtı
Adıyaman'da Ali K. (55), tartıştığı eşi Gafure K.'yi (51) mutfaktan aldığı satırla ağır yaraladı. Kaçan Ali K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, öğle saatlerinde, Besni ilçesine bağlı Şambayat beldesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Ali K. ile 4 çocuk annesi Gafure K., evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ali K., mutfaktan aldığı satırla eşini göğsünden, bacağından ve kolundan yaraladı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen ve sağlık durumu kritik olan Gafure K., yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.
Evden kaçan Ali K.'nin yakalanması için polis ekipleri, çalışma başlattı.
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