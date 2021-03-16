Afganistan’da kadınlar, ‘kız çocuklarının şarkı söylemesi yasağı’nı şarkı söyleyerek protesto ediyor
Afganistan’da kadınlar, sosyal medyadan örgütlenerek hükümetin aldığı “12 yaş ve üstü kızların şarkı söylemesi” yasağını protesto ediyor. Aralarında birçok Afgan liderin de bulunduğu ülkenin dört bir yanından kadınlar, şarkı söylerken kendi videolarını kaydediyor ve bunları #IAmMySong etiketini kullanarak sosyal medyada paylaşıyor.
Afganistan Eğitim Bakanlığı, kız çocuklara ülke çapında şarkı söyleme yasağı koyma kararını geri çekmeye hazırlanıyor.
Geçtiğimiz hafta medyaya sızan okul kurullarına ilişkin yazılan bir mektupta Kabil Eğitim Bakanlığı, etkinliklere yalnızca kadınlar katılmadığı sürece, 12 yaş ve üstü kızların artık halka açık etkinliklerde şarkı söyleyemeyeceğini bildirdi. Mektupta ayrıca kızların bir erkek müzik öğretmeni tarafından eğitilemeyeceği de belirtiliyordu.
In this video, my younger sister Nila, who is a 13-year-old student of the school, sings and raises her voice against the recent decision of the Kabul's Education Directorate. on banning female students over 12 from singing in public. #IAmMySong #MyRedLine #NotGoingBackToThe90s pic.twitter.com/Yb0cYQHqjP— Murtaza Ibrahimi (@MurtazaIbrahimi) March 13, 2021
Karar için verilen neden, öğrencilerin çalışmaya odaklanmalarını sağlamak olarak sunuldu ancak duyuru, birçok kişinin hükümeti Taliban’a sempati duymakla ve cinsiyet ayrımcılığını teşvik etmekle suçlamasıyla büyük bir öfke yarattı.
BirGün‘ün The Guardian‘dan aktardığı habere göre, protesto amacıyla, aralarında birçok önde gelen Afgan liderin de bulunduğu ülkenin dört bir yanından kadınlar, şarkı söylerken kendi videolarını kaydetti ve bunları #IAmMySong etiketini kullanarak sosyal medyada paylaştı.
???? ??? ??? ??? ??? ??— Farahnaz Forotan (@FForotan) March 13, 2021
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We raise our voices in protest against the extremist and discriminatory order of the Ministry of Education!#IAmMySong #MyRedLine pic.twitter.com/Tn3cnu4mdJ
'BAKANLIK GERİ ADIM ATTI'
Bu hafta bakanlık, başkent Kabil’deki eğitim müdürü tarafından açıklanan yasağı araştırdığını söyleyerek kararın yanlış anlaşıldığını savundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, mektubun tutumunu yansıtmadığı ve sorunun değerlendirileceği belirtildi.
#IAmMySong kampanyasını başlatan Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsü’nün kurucusu Ahmad Sarmast, bakanlığı önceki emri resmi olarak kaldırmaya çağırdı.
On Wednesday Afghanistan’s Ministry of Education reportedly banned girls 12yo&up from singing in public.— Megha Mohan (@meghamohan) March 11, 2021
People are now recording songs in solidarity with Afghan women’s right to expression #IAmMySong
pic.twitter.com/ThR7jUogWv
Yasakla ilgili Sarmast, “Kararname sadece Afgan kızların müzik haklarını ve onları müziğin iyileştirici gücünden mahrum etmekle kalmıyor, aynı zamanda Afgan anayasasını, çocuk koruma yasalarını ve uluslararası çocuk hakları sözleşmesini de ihlal ediyor” dedi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün geçici eş direktörü Heather Barr, Afgan hükümetinin bazı “inanılmaz derecede kadın düşmanı” politikalar başlattığını söyledi.
#IAmMySong @DSarmast @FForotan @Soheila66331353 pic.twitter.com/eC45aJIJl4— Sajia yaqouby (@SajiaYaqouby) March 13, 2021
Barr, “Ortada Taliban’la buluşmaya çalıştıklarını bile düşünmüyorum. Müzakere süreci, hükümette kadınların haklarına karşı çıkan insanlara fırsatı kullanma ve kadına karşı politikalar için baskı yapma alanı açmış olabilir. Hükümette Taliban’ın dünya görüşünün doğal müttefikleri var ”dedi.
1996’dan 2001’e kadar Afganistan’ın Taliban yönetimi sırasında, müzik ülke çapında yasaklandı ve kızların okula gitmesine izin verilmedi. Barr, Taliban’ın fırsatı olsa bunu tekrar yapmaktan çekinmeyeceğini belirterek, “Tam olarak aynı şekilde tekrar elde edebilselerdi, ederlerdi” diye ekledi.
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