Ağrı'da minibüs devrildi: 3 çocuk hayatını kaybetti!
Trabzon'dan Kurban Bayramı tatili için memleketleri Ağrı'nın Patnos ilçesinde gelen bir ailenin minibüsü, devrildi. Kazada, 3 çocuk yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.
Patnos ilçesi Gökoğlu köyü yakınlarında sabah saatlerinde, Trabzon'dan Kurban Bayramı tatili için Ağrı'nın Patnos ilçesine gelen ailenin içinde bulunduğu Mehmet Hanifi Yıldız yönetimindeki minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Refüje çarparak duran minibüsteki Efkan Yıldız (7), Efecan Yıldız (13), Şafi Dilmaç (17) yaşamını yitirdi, sürücü Mehmet Hanifi Yıldız ile Abdullah, Zeynep, Ömer Ali, Akın ve Furkan Yıldız ise yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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