Ağustosta tüketici enflasyonu aylık yüzde 0.86 arttı. Yıllıkta yüzde 11.77’ye çıktı

04 Eylül 2020 Cuma, 06:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonu beklenenden düşük açıklasa da yurttaşın alım gücündeki erime sürüyor. TÜİK’in dün açıkladığı tüketici fiyatları enflasyonu (TÜFE), ağustosta aylık yüzde 1 civarında gelmesi beklenirken, yüzde 0.86 ile beklentilerin hafif altında arttı. Yıllık enflasyon ise bir ay önceki yüzde 11.76 seviyesinden yüzde 11.77’e yükseldi.

Enflasyonun haziranda yüzde 12.62, temmuzda yüzde 11.76 olduğu anımsandığında, Merkez Bankası’nın temmuzda başlayacak şekilde belirgin düşüş öngörüsü de gerçekleşmemiş oldu. TL’deki değer kaybı da enflasyon üzerindeki ana risk unsuru olarak görülmeye devam ediliyor.

273 MADDEDE ARTIŞ

Endekste kapsanan 418 maddeden yalnızca 92’sinin ortalama fiyatı düştü; 273 maddenin ise yükseldi. Aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplardan ilk ikisi yüzde 5.09 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 1.56 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar yüzde 26.99 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 14.68 ile sağlık ve yüzde 13.51 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. TÜİK’in dün açıkladığı bir diğer veri olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nin yıllık yüzde 11.53, aylık yüzde 2.35 arttığına dikkat çeken Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Hayri Kozanoğlu, “Asıl tehlike üretici enflasyonunda. Bu, maliyet enflasyonu demek. Önümüzdeki aylarda kaçınılmaz biçimde tüketici fiyatları da yükselecek” dedi. Şekerbank Başekonomisti Gülay Girgin ise “Ağustosta TL’deki hızlı değer kaybı ve akabinde yapılan vergi düzenlemelerinin önümüzdeki dönemde TÜFE üzerinde baskın olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

DOLARDA YENİ TARİHİ ZİRVE

Dolar/TL’de hafta başında 7.34’lerden başlayan yükseliş, dün açıklanan enflasyon verisi sonrası rekor seviyelere ulaştı. Dün güne 7.3881’den başlayan dolar/TL, gün ortasında önce 7.43’ü aştı. Öğle saatlerinde 7.4522’ye yükselerek tarihi zirvesini tazeledi. Merkez Bankası’nın (TCMB) dün akşam üzeri yatırımcı, ekonomist ve analistlere yaptığı sunum sonrası dolar/ TL sınırlı düşerek 7.42 seviyesine geriledi. Sunumda ikinci çeyrekte salgın nedeniyle hızla gerileyen iktisadi faaliyetin, mayıs ayından bu yana güç kazandığı vurgulandı. Avro/TL de sabah saatlerindeki 8.72 seviyelerinden 8.79’a kadar tırmandı. Öğle saatlerinde 8.8153’leri gördü. Analistlere göre, dolar/TL’deki yükselişte Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler ve TCMB rezervlerine yönelik endişeler etkili oluyor.

GÜVENDE SINIRLI ARTIŞ

TCMB’nin açıkladığı haftalık para banka verilerine göre, 28 Ağustos haftasında brüt döviz rezervi, 45 milyar 434 milyon dolardan 41 milyar 594 milyon dolara düştü. Bu rakamlar Merkez’in döviz rezervlerinde bir haftada 3 milyar 840 milyon dolar düşüş yaşandığı anlamına geliyor. Son haftalarda altına yönelen yurttaş ise yeniden dövize döndü. Geçen hafta döviz hesaplarındaki toplam döviz tutarı 604 milyon dolarlık artışla 217 milyar 868 milyon dolara çıktı. Öte yandan TEPAV, ağustos ayı perakende güven endeksinde sınırlı toparlanma görüldüğünü açıkladı. Endeks, Ağustos 2020’de bir önceki aya göre 0.2 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 5.1 puan arttı. Yıllık artışında gelecek 3 ayda satış beklentisindeki iyileşme etkili oldu.