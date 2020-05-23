Ağzı bağlı çuvala konulan köpek, ölüme terk edildi

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 09:09



Yenişehir ilçesinde ağaçlık alana kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 'Border collie' cinsi köpek, çuvala konup ağzı bağlanarak arazide ölüme terk edildi. Köpeğin sesinin duyan çevredekiler, yardım girişiminde bulundu. Çuvalı açtıklarında bitkin halde gördükleri köpeği yem ve su vererek besleyen mahalle sakinleri, hayvana bunu yapanların bulunmasını istedi. Köpeği her gün besleyen mahalle sakinlerinden öğretmen Ayşe Nur Bilge, hayvanın korktuğunu, ancak sahibi tarafından yakalanabileceğini belirterek yardım istedi.



'O VİCDANSIZA SESLENMEK İSTİYORUM'



Köpeği sahiplenmek isteyen hayvansever bulduklarını ama köpeği bir türlü yakalayamadıklarını anlatan Bilge, sahibinden gelip köpeği yakalaması için çağrıda bulundu. Bilge, "Belli ki travma yaşamış. İnsan sahiplendiği hayvanı nasıl bir eşya gibi fırlatıp atabilir, hiç mi düşünmüyorlar? Düşünsenize bir çocuk gibi, bir bebek gibi sokakta tek başına olduğunu düşünün. Çok üzücü bir olay. O vicdansıza seslenmek istiyorum. Köpeğinizi almıyorsanız biz ona sahip bulduk. Birileri sahiplenmek istiyor. En azından gelin yakalayın. Bize teslim edin. Biz ona güzel, sıcak bir yuva tekrar verelim" diye konuştu.