Ahlat’ın Nazık Gölü’nde balıklar ölüyor
Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanlığı kararıyla “kesin korunacak hassas alan” ilan edilen Nazik Gölü, yetişen aynalısazan ve incikefali balık türleri ile meşhur. Göl, bölgenin geçim kaynaklarından. Balıkçılar, kışın 3 ay boyunca buz altında balık avlıyor.
Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan Nazik Gölü’nde balık ölümleri yaşanıyor. Tarım müdürlüğüne başvurduklarını söyleyen CHP Ahlat İlçe Başkanı Rafet Subaşı, “Yetkililere durumu bildirdik. Henüz harekete geçilmedi. Balık ölümlerine neyin yol açtığının bir an önce araştırılmasını istiyoruz” dedi.
HASTALIK OLABİLİR
Nazik Gölü’nde 11 yıldır balıkçılık yapan Adem Turan, “Bir süredir ölü balık manzarasıyla karşılaşıyoruz. Önceki yıllarda yosun patlamasının yol açtığı ölümler oluyordu ancak şimdi böyle bir durum yok. Bunun bir hastalıktan kaynaklandığını düşünüyoruz. Tarım müdürlüklerine bildirdik ancak ilgilenen olmadı” diye konuştu.
Aynı zamanda CHP Ahlat Gençlik Kolları Başkanı olarak da görev yapan Turan, “Kıyıya vuran balıkların dışında, ağ ile toplanan balıklar normal şartlarda 8 saat sağ kalıyorlardı. Şimdi 5 ila 10 dakika içerisinde ölüyorlar. En çok sazanlarda görüyoruz bu durumu. Bu belirtiler hastalık şüphesini güçlendiriyor. Balıkları tüketen insanlara zarar veren bir etkisi olabilir. Bir an önce harekete geçilmeli” ifadelerini kullandı.
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