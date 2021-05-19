Ahmet Davutoğlu, Süleyman Soylu'nun görevden alınması için çağrıda bulundu
Sedat Peker'in gazeteci Hadi Özışık ile yaptığı görüşmeyi yayımlamasının ardından eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Süleyman Soylu'nun görevden alınmasına ilişkin çağrıda bulundu.
Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker, sosyal medya hesaplarından yeni bir video yayınladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sedat Peker arasında aracılık yaptığı öne sürülen Hadi Özışık'ın yer aldığı video kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaştı. Özışık ile Peker'in konuşmalarında 'aracılık iddiaları'nı doğrular nitelikte diyaloglar geçti.
Görüntüler üzerine Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 'Susurluk dönemi'ni de hatırlatarak "Susurluk'ta en küçük iddialar istifa sebebi olmuştu. Siyaset-Mafya-Medya ilişkilerinde 90’lardan beter durumdayız. İçişleri Bakanı malum istifa etmeyi beceremiyor. Bir dakika beklenmeden görevden alınmalı ve yargı süreci başlamalıdır. Türkiye’yi 90’ların çeteleri yönetemez!" açıklamalarda bulundu.
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