Davutoğlu'ndan AKP itirafı: Yanılmışım

20 Nisan 2021 Salı, 11:58

Davutoğlu, sosyal medya hesabından AKP’den ayrılık sürecini anlatan bir video paylaştı. Videoda Davutoğlu'nun AKP Genel Başkanlığı sürecinden ayrılışı ve yaptığı konuşmaya yer verildi. Videonun “Yanılmışım” denilerek paylaşılması dikkat çekti. Davutoğlu'nun AKP’den ayrılış sürecine ilişkin, "Ben devam edip kavga etseydim ederdim. Şu anda kavga etmek o günkünden daha zor. Bugün ediyorsam, o gün de ederdim. Ama o parti bölünür, Türkiye krize girerdi" sözleri dikkat çekti.

'YANILMIŞIM'

Davutoğlu, ''Ben devam edip kavga etseydim ederdim. Şu anda kavga etmek o günkünden daha zor. Bugün ediyorsam, o gün de ederdim. Ama o parti bölünür, Türkiye krize girerdi. Bütün hakları, hukukları yerle bir edeceklerini, ben hukuklarına riayet ederken onların hiçbir hukuk tanımadan beni dolandırıcı ilan edeceklerini, böylesine şatafata, böylesine kibre, böylesine tepeden bakan bir anlayışa geleceklerini bilseydim bu ifadeleri kullanmazdım. Hala insani bir özün onlarda var olduğunu zannettim. Birtakım değerlerin yaşadığını zannettim. Bir gün gelir bu değerlerle bu doğru yolu bulurlar diye düşündüm. Yanılmışım'' ifadelerini kullandı.

'İHANET ETMEDİM'

Davutoğlu, ''Bu Pelikan dosyası bana karşı harekete geçenlerin koordinasyonuyla çıkartıldı. Bunun da doğrudan MKYK ile koordineli yapıldığını biliyoruz. Pelikan dosyası diye alçakça bir dosyayı çıkardılar. Öyle bir ah aldılar ki, hiçbiri iflah olmuyor. Hiçbir hukuka riayet etmediler. AK Parti’nin çöküşü yolsuzluklar sebebiyledir. Şatafat sebebiyledir. AK Parti’yi bölen biz değiliz. AK Parti’yi bölen çürümedir. Ben hiçbir şeye ihanet etmedim. Onlar AK Parti'yi AK Parti yapan bütün ilkelere ihanet ettiler. Hiç kimse benim susmamı bekleyemez" diye konuştu.