Ahmet Mümtaz Taylan'dan 'Jean-Paul Belmondo' paylaşımı: 'Mutlu bir adam, su gibi gidiyor'
Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, 88 yaşında hayatını kaybeden ve kendisi için Paris'te unutulmaz bir tören düzenlenen Fransız aktör Jean-Paul Belmondo için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Taylan, "Son gününü görmeden kimse için 'mutluydu' deme. İşte mutlu bir adam, su gibi gidiyor" dedi.
Fransız Yeni Dalga sinema akımının en büyük oyuncularından olan ve dünya çapında da tanınan Fransız aktör Jean-Paul Belmondo, 88 yaşında hayatını kaybetmişti.
Ünlü aktör için Paris Invalides Müzesi'nde bir devlet töreni düzenlendi. Törene, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dahil olmak üzere binlerce kişi katıldı. Yaklaşık bin kişinin altın kubbeli Les Invalides anıtının geniş avlusuna girmesine izin verilirken, yine binlerce kişi anıtın dışındaki yeşil alana kurulan dev ekranlardan Fransa tarihinin bu en duygusal anlarından birine tanıklık etti.
Belmondo, Les Invalides'deki devlet töreninin ardından, vasiyeti üzerine "The Professional" filminin, büyük besteci Ennio Morricone tarafından yapılan müziğiyle uğurlandı.
"İŞTE 'MUTLU' BİR ADAM, SU GİBİ GİDİYOR"
Ünlü Fransız aktör için düzenlenen tören, tüm dünyaya ses getirdi. Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan da, sosyal medya hesabı üzerinden Jean-Paul Belmondo için bir paylaşım yaptı.
"İşte mutlu bir adam, su gibi gidiyor" diyen ve törenden görüntüleri paylaşan Taylan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Son gününü görmeden kimse için "mutluydu" deme. İşte mutlu bir adam, su gibi gidiyor."
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