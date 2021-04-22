Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Twitter hesabını kapattı
Tweetlerinde FETÖ'yü öven, Bahçeli'ye 'çapsız' diyen ve son olarak Adnan Oktar ile fotoğrafı ortaya çıkan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabını kapattı. Yanık'ın hesabı kapalı kaldıktan bir süre sonra açtığı ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Zehra Zümrüt Selçuk görevlerinden alınmasıyla ve bakanlığın 2'ye bölünmesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atanan Derya Yanık hesabını kapattı.
Derya Yanık, atandığı andan itibaren FETÖ'yü öven, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 'çapsız' dediği tweetleri gündem olmuştu.
Yanık'ın son olarak, "cinsel saldırı", "çocuğun cinsel istismarı", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kaçakçılık" gibi suçlardan suçlu bulunan tutuklu Adnan Oktar ile olan fotoğrafı ortaya çıktı.
Sosyal medya kullanıcıları söz konusu skandalların ortaya çıkmasıyla Bakan Yanık'ı sert sözlerle tepki gösterdi. Gelen tepkilerin ardından Yanık'ın resmi Twitter adresini kapattığı görüldü. Derya Yanık, daha sonra hesabını tekrar aktif hale getirdi.
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