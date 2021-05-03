Akar ve Çavuşoğlu Libya'ya gitti! Güler ve Fidan da heyette

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere Libya'ya gitti. Heyette MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da bulunması dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
03 Mayıs 2021 Pazartesi, 13:57
Akar ve Çavuşoğlu Libya'ya gitti! Güler ve Fidan da heyette
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Libya'ya sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında, ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

TRABLUS’A GİTTİLER

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile Libya’nın Başkenti Trablus’a gitti" denildi.


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