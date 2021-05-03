Akar ve Çavuşoğlu Libya'ya gitti! Güler ve Fidan da heyette
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere Libya'ya gitti. Heyette MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da bulunması dikkat çekti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Libya'ya sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında, ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
TRABLUS’A GİTTİLER
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile Libya’nın Başkenti Trablus’a gitti" denildi.
İlgili Haberler
- BM, AB, Afrika Birliği ve Arap Ligi'nden Libya'daki yabancı paralı askerlerin çekilmesi çağrısı
- Ankara'dan yola çıkarılan 150 bin doz Covid-19 aşısı Libya'ya ulaştırıldı
- Libya Başkanlık Konseyi Başkanı: Yunanistan'la anlaşma imzalama yetkimiz yok
Video Haberler
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri'nden görev belgelerine ilişkin genelge
- Son ankette AKP oyları dip yaptı
- Ağar'a AKP'de yeni görev
- 'Tam kapanma' döneminde içki satışı yapılabilecek mi?
- Kutuplaşsak da iktidar el değiştirecek
- Ruhsar Pekcan’ı takip edenlerin başına ne geldi?
- Mustafa Varank'tan Babacan'a sert 'Fren Ali' tepkisi!
- Cumhurbaşkanı’nın oğlu ve damadı etkili oldu
- RTÜK Başkanı Şahin'den 'lebaleb' talimat açıklaması
- AKP'den kopanlar kime oy verecek?