BM, AB, Afrika Birliği ve Arap Ligi'nden Libya'daki yabancı paralı askerlerin çekilmesi çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve Arap Ligi, Libya'daki yabancı güçlerin ve paralı savaşçıların çekilmesi çağrısında bulundu.
BM, AB, Afrika Birliği ve Arap Ligi'nin katılımıyla sanal olarak düzenlenen Libya toplantısının ardından ortak bir bildiri yayımlandı.
Libya'daki krize kapsayıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunması yolunda kaydedilen önemli aşamadan memnuniyet duyulan bildiride, Libya Başkanlık Konseyi, Ulusal Birlik Hükümeti ve diğer kurumlara tam destek verildiği belirtildi.
Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin ortak bir yasal çerçeveye dayalı düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekilen bildiride seçimlerin ''kapsayıcı, şeffaf ve güvenilir'' bir ortamda yapılması gerektiği vurgulandı.
Bildiride, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosu ihlalleri kınanarak, dış askeri müdahalenin kabul edilemez olduğu ve yabancı güçlerle, paralı savaşçıların Libya'dan çekilmesi gerektiği vurgulandı.
Video Haberler
- Ceza yememek için ağlamıştı! O yurttaşa destek geldi
- Dikkat! Bunu yaptırmayanlara 10 bin TL ceza uygulanacak
- İstanbul’da polisi bile şoke eden baskın
- Hastaneye yetişedi, benzin istasyonunda doğum yaptı
- Çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
- Karton toplayan yurttaşın gözyaşları
- Büyük panik yaşandı... Bir anda fırtına kıyamet koptu
- Sevimli kedi 4. kattan dört ayak üstüne düştü
- Hatalı sollama sonucu feci kaza kamerada
- İstanbul'da depo yangını
En Çok Okunan Haberler
- Alamos Gold'dan Türkiye'ye milyar dolarlık dava
- Davutoğlu'nun '128 milyar dolar' videosu sızdırıldı
- Türkiye'de kripto parayla ilgili bir ilk!
- Yeni bakandan, Bahçeli için olay tweetler
- Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı Erdoğan yorumu
- İşte ekrana geri dönme şartları
- AİHM'den 'Kılıçdaroğlu' kararı
- 32 dev şirkete soruşturma
- Kararnameden AKP’li ismin oğlu çıktı
- Aşı ve randevu yok, algı yönetimi var