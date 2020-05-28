Akaryakıt ve doğal gazda kambiyo zammı yolda

28 Mayıs 2020 Perşembe, 13:22

Türkiye, gerek doğalgaz gerekse de petrol ihtiyacını ithalat yoluyla karşılıyor. Belli bir miktar da kömür ithal ediyor.

Her yıl yaklaşık 45 milyar metreküp doğal gaz ithal ediliyor. Türkiye; Rusya, İran, Azerbaycan’dan boru hatları üzerinden doğal gaz; bazı ülkelerden (Katar, Nijerya, Cezayir ve ABD) de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın alıyor.

Yılık petrol tüketimi, 50 milyon ton dolayında bulunuyor. Toplam petrol tüketiminin 25 milyon tonu dizel, 5 milyon tonu jet yakıtı, 2.3 milyon tonu benzin ve 4.5 milyon tonu LPG’den, kalanı da diğer yakıtlardan oluşuyor.

MİLYARLARCA DOLAR ÖDEME

Türkiye, doğal gaz ve petrol için her yıl milyarlarca dolar ödeme yapıyor. Bu yönüyle cari açıkta, en önemli kalemi enerji ithalatı oluşturuyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'nin toplam ithalatı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9.1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolar oldu.

Toplam ithalat içinde en büyük paya sahip olan enerjinin faturası geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4.2 azalarak 41 milyar 184 milyon 553 bin dolara geriledi. Bu tutar, 2018'de 43 milyar 5 milyon 620 bin dolardı.

YÜZDE 1 ARTIŞ TARTIŞILIYOR

Enerji sektörü, petroldeki dalgalanmanın yanı sıra son günlerde kambiyo işlemlerine uygulanacak vergideki artışı konuşuyor.

Pazar günü Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararla, BSMV oranı binde 2'den yüzde 1'e çıkarıldı. Bankadan 1000 dolar alan biri, 10 dolar vergi ödeyecek.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, enerji sektörü, bu kararın ithalata dayalı doğalgaz ve akaryakıtta (olasılıkla ithal kömürde de) yüzde 1 oranında bir artışa neden olup olmayacağını tartışıyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri, kendi aralarında ve rafineri sahipleriyle kararın ürün fiyatına olası etkisi üzerinde görüş alış verişinde bulunuyor. Gaz şirketlerinin de konu gündeminde yer alıyor.

Akaryakıt sektörü temsilcileri, soru üzerine, “Bu karar sonrasında bankadan 1000 dolar aldınız, 10 dolar vergi ödeyeceksiniz. TL üzerinden hesaplanırsa ve düşünülürse bu önemli bir ek maliyet kalemi olarak gündeme gelebilir. Bu kararın sektörü etkileyip etkilemeyeceği üzerinde görüşmeler sürüyor” dedi.

Sektör temsilcileri, bir istisnanın söz konusu olup olmadığı sorusunu, “Kararda, bir istisna söz konusu değil” sözleriyle yanıtladı.