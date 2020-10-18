Akdeniz'de deprem

Gökova Körfezi'nde saat 14:19'da 6.5 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2020 Pazar, 14:33
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