Akdeniz'de deprem
Gökova Körfezi'nde saat 14:19'da 6.5 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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