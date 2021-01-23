Akıllı telefonları en güvenli şekilde kullanmanın yöntemleri nelerdir?
Siber güvenliğini en üst seviyede tutmak için her akıllı telefon kullanıcısının yapması gereken bazı işlemler, düzenlemesi gereken ayarlar ve dikkat etmesi gereken önemli noktalar var. Peki, akıllı telefonları güvenli kullanmanın yolu nedir?
Facebook ve Google gibi büyük dijital şirketlerin giderek tekelleştiği günümüz dünyasında artık verilerimiz kolayca toplanıyor ve her zaman itiraf edilmese de üçüncü kişilerle paylaşıyor.
Bir akıllı telefon kullanıcısı olarak tek endişe etmeniz gereken nokta kullandığınız mobil uygulamalar değil, aynı zamanda farklı yollarla akıllı telefon sisteminize girmeye çalışan ve dikkat etmezseniz bunu kolayca başaran sanal korsanlardır.
Sanal korsanlar yani hackerlar; kilitsiz bir telefona, ortak Wi-Fi ağına bağlanan bir cihaza hatta ortak alanda bulunan bir prizde şarj olan bir telefona bile sızabiliyorlar.
Her akıllı telefon, tüm mal varlığımızı taşıyan bir cüzdan kadar iyi korunmalıdır. En üst seviyede akıllı telefon koruması için dikkat etmeniz gereken önemli noktalar, yapmanız gereken işlemler ve düzenlemeniz gereken bazı ayarlar var.
Webtekno'da yer alan derlemeye göre, akıllı telefonları güvenli şekilde kullanma yöntemleri şu şekilde:
Halka açık Wi-Fi ağlarına dikkat edin.
Halka açık alanlarda telefonunuzu şarj etmeyin.
Signal ve benzeri sohbet uygulamalarını kullanın.
Akıllı telefon için ekran kilidi oluşturun.
Kullanmadığınız zamanlarda bluetooth ve Wi-Fi özelliklerini kapatın.
DuckDuckGo ve benzeri tarayıcıları kullanın.
Jailbreak ve root işlemlerinden kaçının.
Akıllı telefon yazılımını düzenli olarak güncelleyin.
İki faktörlü kimlik doğrulama kullanın.
Dosyalarınızı şifreleyin.
Arama koruma programlarını kullanın.
VPN kullanın.
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