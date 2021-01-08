CES 2021’in en iyi akıllı telefonu belli oldu

CES 2021’in (Tüketici Elektroniği Fuarı) en iyi 8 akıllı telefonu belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
08 Ocak 2021 Cuma, 10:58
CES 2021’in en iyi akıllı telefonu belli oldu
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Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olarak bilinen CES (Consumer  Technology Association - üketici Elektroniği Fuarı) 2021 pandemi  nedeniyle ilk defa fiziksel ortamda yapılmadı. 

Bu yıl dijital ortamda gerçekleşen CES 2021'de onlarca yeni nesil teknoloji ürünleri görücüye çıktı.  

Fuarda Mobil Cihazlar kategorisinin en iyileri de açıklandı. Listede OnePlus 8 Pro birinci sırada yer aldı.

OnePlus 8 Pro‘nun lider mobil akıllı telefon olarak adlandırıldığı Mobil Cihazlar kategorisinde, ödüle layık görülen akıllı telefonların tam listesi şöyle...

Asus ROG Phone 3 & Asus ROG Kunai 3 Gamepad 

LG Wing 

LG Velvet 5G 

TCL 10 5G UW 

Samsung Galaxy Z Flip 5G 

Samsung Galaxy Note20 5G / Note20 Ultra 5G 

Samsung Galaxy A51 5G 

OnePlus 8 Pro 

Kaynak: NTV


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