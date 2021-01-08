CES 2021’in en iyi akıllı telefonu belli oldu
CES 2021’in (Tüketici Elektroniği Fuarı) en iyi 8 akıllı telefonu belli oldu.
Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olarak bilinen CES (Consumer Technology Association - üketici Elektroniği Fuarı) 2021 pandemi nedeniyle ilk defa fiziksel ortamda yapılmadı.
Bu yıl dijital ortamda gerçekleşen CES 2021'de onlarca yeni nesil teknoloji ürünleri görücüye çıktı.
Fuarda Mobil Cihazlar kategorisinin en iyileri de açıklandı. Listede OnePlus 8 Pro birinci sırada yer aldı.
OnePlus 8 Pro‘nun lider mobil akıllı telefon olarak adlandırıldığı Mobil Cihazlar kategorisinde, ödüle layık görülen akıllı telefonların tam listesi şöyle...
Asus ROG Phone 3 & Asus ROG Kunai 3 Gamepad
LG Wing
LG Velvet 5G
TCL 10 5G UW
Samsung Galaxy Z Flip 5G
Samsung Galaxy Note20 5G / Note20 Ultra 5G
Samsung Galaxy A51 5G
OnePlus 8 Pro
Kaynak: NTV
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