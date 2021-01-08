CES 2021’in en iyi akıllı telefonu belli oldu

08 Ocak 2021 Cuma, 10:58

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olarak bilinen CES (Consumer Technology Association - üketici Elektroniği Fuarı) 2021 pandemi nedeniyle ilk defa fiziksel ortamda yapılmadı.

Bu yıl dijital ortamda gerçekleşen CES 2021'de onlarca yeni nesil teknoloji ürünleri görücüye çıktı.

Fuarda Mobil Cihazlar kategorisinin en iyileri de açıklandı. Listede OnePlus 8 Pro birinci sırada yer aldı.

OnePlus 8 Pro‘nun lider mobil akıllı telefon olarak adlandırıldığı Mobil Cihazlar kategorisinde, ödüle layık görülen akıllı telefonların tam listesi şöyle...

Asus ROG Phone 3 & Asus ROG Kunai 3 Gamepad

LG Wing

LG Velvet 5G

TCL 10 5G UW

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Note20 5G / Note20 Ultra 5G

Samsung Galaxy A51 5G

OnePlus 8 Pro

Kaynak: NTV