Akit yazarı Karahasanoğlu: "FETÖ ne ise, Ergenekon odur"

23 Şubat 2021 Salı, 10:43

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, “PKK DAEŞ’i, FETÖ de Balyoz’u istemez ama!..” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Ali Karahasanoğlu yazısında, Cumhuriyet gazetesinden İpek Özbey’e açıklamada bulunana 28 Şubat’ın sanıklarından emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın, “FETÖ, 28 Şubat’a da belge üretti” sözlerine yanıt verdi.

FETÖ’nün Ergenekon ve Balyoz kumpaslarını savunan Karahasanoğlu, “Derin devletin bir kolu olan FETÖ’yü bize göstererek... Derin devletin diğer kolu olan Ergenekon’u, Balyoz’u masum göstermeye çalışıyorlar” dedi.

Ali Karahasanoğlu’nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Şu 28 Şubat’çılar ne kadar utanmaz insanlar..

Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorlar..

Türk siyasetinin en kibar isimlerinden birisi olan Necmettin Erbakan’a alçakça saldırdılar.

'Uyuşturucu kaçakçılığı' suçlaması bile yönelttiler diyeyim, siz gerisini artık tahmin edin..

Şimdi ise..

Zekamızla alay ederek, 'FETÖ, 28 Şubat’ta da belge üretti' diye başlık atıp, dönemin generali Çetin Doğan’ı konuşturuyorlar..

Kim bu Çetin Doğan?

28 Şubat davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan..

Ama yaşına bakılarak, tutuklanmayan bir emekli general..

Hani sussa..

Veya, pişmanlık içeren birkaç cümle etse..

Yargıtay’da bekleyen dosyasında da belki, lehine bakış açısı gelişecek.

Hâlâ kuyruğu dik tutup..

Yaptıkları zalimlikleri unutturup..

Derin devletin bir kolu olan FETÖ’yü bize göstererek..

Derin devletin diğer kolu olan Ergenekon’u, Balyoz’u masum göstermeye çalışıyorlar..

Yemezler beyim, yemezler..

Kimseyi kandıramazsınız artık..

FETÖ’nün, CIA bağlantılı bir örgüt olması..

Otomatikman Ergenekon’un, Balyoz’un masumluğunu göstermez..

PKK eli kanlı bir terör örgütü diye.. Bir başka eli kanlı terör örgütü olan DAEŞ masum mu olacak?

O da terör örgütü..

Bu da terör örgütü..

Veya, PKK DAEŞ’e karşı bazı yerlerde hakimiyet kurma amacı ile mücadeleye girişti diye..

PKK’lılar, DAEŞ’lilerle alanda savaşıyorlar diye..

PKK, masum mu kabul edilecek?

PKK’nın bölgede istemediği DAEŞ, kafa kesiyor diye..

PKK’nın bebekleri öldürdüğünü unutacak mıyız?

Kafa kesen DAEŞ’e saldırıyor diye, PKK’lıları suçsuz mu göstereceğiz?

Bunun tersi de geçerli..

DAEŞ, PKK’yla savaşıyor diye, DAEŞ’in suçlarını görmezden mi geleceğiz?

PKK ne ise, DAEŞ de odur.

DAEŞ ne ise, PKK da odur.

Bunu 28 Şubat sürecine uyarlarsak..

FETÖ ne ise, Ergenekon odur.

Ergenekon ne ise, FETÖ odur.

Balyoz ekibi için de aynı şeyleri söyleyebiliriz..."