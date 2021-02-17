AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha!

17 Şubat 2021 Çarşamba, 18:46

Dün İstanbul’da öğle saatlerinde mola veren kuvvetli kar yağışı geçişleri, bugün sabah erken saatlerinden (05:00) itibaren rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesiyle beraber tekrar etkili oldu. Peş peşe gelen hava kütleleri, İstanbul'un her iki yakasında yoğun kar yağışına neden olurken kent genelinde mevcut kar kalınlığına ilave 5-10 cm aralığında kar birikintisi ölçüldü. Kısa sürede yaşanan ani kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde trafikte bazı aksaklıklar yaşanırken, İBB ekipleri ihbar gelen yerlere müdahale etti, trafik akışını sağladı. Özellikle Kadıköy, Üsküdar, Sarıyer, Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde trafikte aksamalar meydana geldi.

ŞİLE’DE 70 CM’LİK KAR KALINLIĞI ÖLÇÜLDÜ

Bugünün kar kalınlığı bilgilerinin yer aldığı AKOM verilerine göre; Şile’nin Darlık ve Ağva mevkilerinde 60-70 cm’e ulaştı. Kent diğer bölgelerinde ise kar kalınlığı; Hadımköy’de 40 cm, Beykoz’da 35, Şişli’de 30 cm, Arnavutköy’de 30 cm olarak ölçüldü.

30 HAYVAN İTFAYİ EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Aralarında, İBB İtfaiyesi, Yol Bakım, İBB Trafik Müdürlüğü, İSKİ, Zabıta. İGDAŞ, Beyaz Masa, Park Bahçe’nin ve paydaşlarında bulunduğu toplam 27 birim AKOM’dan gelişmeleri yakından takip ediyor. AKOM’dan paylaşılan verilere göre; İtfaiye ve Park Bahçeler ekipleri tarafından kuvvetli kar yağışı ve rüzgâr nedeniyle 16 çatı uçması, 603 ağaç ve direk devrilmesi, 85 tehlike arz eden parça olayına müdahale edildi. Bu olaylar nedniyle 126 araç zarar gördü. Eyüpsultan ve Şile ilçelerinde ahırların çatılarının çökmesi nedeniyle 10 hayvan telef olurken, mahsur kalan 30 hayvan İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

73 BİN TON TUZ DÖKÜLDÜ

İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS’tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütüyor. Ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi araç takip sistemi üzerinden sağlanıyor. Kritik noktalara kutu tuzlar bırakıldı. Gelen veriler ışığında üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar, gibi kritik noktalarda da kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından müdahale edilecek. İBB Yol bakım ekibi şu zamana kadar 73 bin 465 ton tuz, 194 ton solüsyon döktü.

İBB EVSİZ VATANDAŞLARA MİSAFİR ETMEYE DEVAM EDİYOR

Sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar Zabıta ekipleri tarafından ikna edilip sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra evsizler için hazırlanan İBB tesislerinde misafir ediliyor. Halihazırda 220’si Esenyurt, 162’si Florya, 30’u Kayışdağ olmak üzere toplam 412 evsiz vatandaş misafir ediliyor. 04 Aralık 2020 tarihinden bugüne kadar toplam 1.539 evsiz vatandaş İBB kamplarında misafir edildi. Buna ek olarak, çocuklu ailelerin çoğunlukta olduğu 136 kişi, İBB’nin anlaşmalı olduğu otellere yerleştirildi.

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen sokak hayvanlarının beslenmelerine yönelik çalışmalarda, 200 noktaya düzenli olarak besleyici değeri yüksek kuru mama bırakıldı.

MOBİL BÜFELER 6 NOKTAYA YERLEŞTİ

Yoğun kar yağışlarında, kişisel arabalarını kullanmayı tercih eden vatandaşların trafikte kalmaları senaryosuna karşın İBB, sıcak içecek, çorba ve su servisi hizmeti sunan mobil büfelerini; Mahmut Bey ve Kavacık, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinde; Şirinevler, Cevizlibağ ve Avcılar metrobüs girişleri gibi kritik noktalarına yerleştirdi. 12 Şubat-17 Şubat tarihleri arasında mobil büfeler yoluyla vatandaşa 19 bin adet çay, çorba ve kek benzeri gıda hizmetinde bulunuldu.

7 BİN PERSONEL SAHADA

İBB, kent hayatının normal seyrinde devam etmesi için tüm önlemleri aldı. İBB, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında bu yıl 1.351 araç- iş makinesi ve 7.031 personeli ile görev yapıyor. Hazır bekletilean, kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul’da 4 bin 23 km’lik sorumlu yol ağında, 434 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı ve müdahale çalışmalarını yürütüyor.