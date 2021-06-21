AKP barajları satmaya başladı: "Bu özelleştirme kararı derhal geri çekilmelidir"

21 Haziran 2021 Pazartesi, 11:41

CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Akköprü Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların işletme hakkının verilmesi yöntemi ile özelleştirilmesi ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Akköprü Barajı’nın Köyceğiz, Dalaman ve Ortaca bölgesi için önemine değinen Erbay, bu özelleştirme kararından vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

"AKKÖPRÜ BARAJI BÖLGE İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİPTİR"

CHP’li Erbay şunları söyledi:

"Köyceğiz ilçesi sınırları içerisinde kalan ve Dalaman çayı üzerinde bulunan Akköprü Barajı’nın Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na devredildiğini ve özelleştirilmesi için ihaleye çıkıldığını öğrendik. Akköprü Barajı Köyceğiz, Dalaman ve Ortaca bölgelerini besleyen en önemli su kaynaklarında birisidir. Bu baraj bölgedeki tarımsal sulama için çok önemlidir. Akköprü Barajı 142 bin hektar tarım alanının sulanmasını sağlamaktadır. Binlerce insan tarımsal üretimle hayatını kazanmaktadır."

ÖZELLEŞTİRMENİN BEDELİ HALKIN SIRTINA YÜKLENECEK

Daha önce eğitim ve sağlıkta yapılan özelleştirmelerin şimdi de enerjide yapıldığını belirten Erbay, "Enerji en temel ihtiyaçlarımızdan birisidir. Ancak daha önce elektrik dağıtımı özelleştirilirken defalarca uyarmıştık. Maalesef bu uyarılarımız yetkililer tarafından dikkate alınmadı. Özelleştirme sonucunda elektrik dağıtım ücretleri fahiş oranda arttırıldı. Şimdi de en temel ihtiyaçlardan biri olan enerjide bunu yapıyorsunuz. Yine bu barajın özelleştirilmesiyle elektrik fiyatları da artacak. Bu özelleştirmenin maliyeti vatandaşın sırtına zam olarak yüklenecek. Ayrıca tarlasını sulamak için elektrik kullanan çiftçimize de yük olarak binecek" dedi.

BU BARAJ BÜYÜK EMEKLERLE VE MİLLETİN PARASIYLA KURULDU

Akköprü Barajı’nın temelinin 1995 yılında atıldığını hatırlatan Erbay "2011 yılında inşaatı tamamlanarak su tutmaya başlandı ve 2012 yılında da hizmete açıldı. Bu baraj için milletin cebinden o zamanın parası ile yaklaşık 4 katrilyon çıktı. Türkiye’nin 6 büyük barajı olan Akköprü Barajı yaklaşık 115 megavat elektrik üretiyor." bilgisini verdi.

AKP ÜLKENİN DEĞERLERİNİ SATIYOR

"Yıllardır büyük emek ve çaba gösterilerek inşa edilen Cumhuriyetin birçok kazanımı AKP eli ile özelleştirilmektedir. Ülkemizde ne kadar stratejik kurum varsa satıldı. Şimdi de sıra baraj ve enerji santrallerine geldi. Enerji, dünya için hayati öneme sahiptir. Hele ki doğa dostu hidroelektrik santralleri çok daha büyük öneme sahiptir." diyen Erbay "Ancak AKP iktidarının yanlış ekonomi politikaları nedeniyle ülkemiz her geçen gün daha büyük krizlere sürüklenmektedir. Bu krizlerden çıkmanın yolu miras yedi bir şekilde bu ülkenin varlıklarını satmak değildir." ifadelerini kullandı.

MÜCADELE EDECEĞİZ

Erbay sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu barajın satılması ülkemizin nasıl bir çıkmaza girdiğini ortaya koymaktadır. AKP kendini kurtarmaya çalışmaktadır Muğla halkı olarak, Köyceğiz, Dalaman Ortaca halkı olarak bu yatırımın devletin uhdesinde kalmasını istiyoruz. Bu özelleştirmeye karşıyız. Bu özelleştirme kararı derhal geri çekilmelidir. Barajın satılmasına karşı direneceğiz."



