AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: İslam dünyasının büyük kısmında cehalet hakim

20 Ağustos 2021 Cuma, 16:20

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Melikgazi'de Danişment Gazi Mahallesi'ne yaptırılan Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi'nin açılışında konuştu.

Konuşmasında, Türklerin Anadolu'da kurduğu medeniyetin, oryantalistler tarafından "vakıf medeniyeti" olarak adlandırıldığını söyleyen Özhaseki, sözü daha sonra "eğitimin önemi"ne getirdi.

"Bugün Afganistan özelinde başlayan, televizyonlarda ibretle izlediğimiz manzaralar... Lütfen herkes elini vicdanına koysun, içinizi acıtmıyor mu?" diyen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Daha önce Irak'ta ve Suriye'de yaşanan, DEAŞ deyin, IŞİD deyin ne derseniz deyin, ortaya çıkmış örgütün yaptıkları bir Müslüman olarak içimizi acıtmadı mı? Güya İslami bir kılıfın altında insanlara yapılan zulüm, kötülük her inançlı insanın içini acıtmadı mı? Evet acıttı. O durumlara düşmemek için, o kötülüklere düşmemek ve dünyaya da kötü örnek olmamak için bizim bir taraftan çocuklarımızı hakkıyla eğitmemiz lazım, bir taraftan da gerçekten bir İslam toplumu olarak her türlü nezaketi, titizliği gösterecek şekilde davranmamız lazım. Dünya daha kadın haklarına bundan 100-150 yıl önce kavuştu. 1400 sene önce peygamberimiz binlerce insanın huzurunda Veda Hutbesi'nde 'Erkeklerin kadınlar üzerinde, kadınların da erkekler üzerinde hakkı vardır.' diye buyurmadı mı?"

"ÜLKEMİZ ÇOK ŞANSLI"

"İslam'ın kabul etmediği ne kadar çirkin diye görebileceğimiz iş varsa, onları 'Müslümanım' diyenlerin üzerinde görmek hepimizin içini acıtıyor. Böyle olmamanın tek yolu eğitimdir, çocuklarımızı eğitmektir, onları geleceğe hazırlamaktır." diyen Özhaseki, "Bugün Afrika'dan başlayıp Bangladeşlere veya Uzak Doğu'ya kadar uzanan İslam dünyasında ve gönül coğrafyamızda olanların büyük kısmına baktığımızda cehaletin hakim olduğunu görüyoruz. Cehaletin olduğu yerde kirlilik de olur, kabalık da olur kötülük de olur. Ülkemiz bu konularda çok şanslı. Güçlü bir ülke olarak dimdik ayaktayız." ifadelerini kullandı.



