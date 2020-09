“AKP inşaat dışındaki tüm sektörleri görmezden geliyor”

24 Eylül 2020 Perşembe, 13:17

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gamze Taşcıer, pandemi döneminde ekonomik olarak zorluk yaşayan sektör temsilcileriyle görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak müzik sektöründe çalışanların sorunlarını gündeme taşıyan Taşcıer, bir diğer zorda sektör olan spor salonu işletmecileri ile görüşerek sorunlarını ve taleplerini aldı. Salgın sürecinde büyük zorluk yaşayan sektörlerden birinin de özel spor salonları olduğunu belirten Taşcıer, “Spor salonlarının varlıklarını sürdürebilmeleri için Devlet’in desteği şart.” dedi.

"DEVLET BİR SEKTÖRÜN ON BİNLERCE ÇALIŞANLA BİRLİKTE ÇÖKMESİNE SEYİRCİ KALMAMALI"

Spor salonlarının üç ay kapalı kaldığını hatırlatan Taşcıer, “Salonlar normalleşme adı verilen süreçle birlikte yeniden önlemlerle açıldılar ancak sorunları devam etti. Çünkü yaz aylarında zaten spor salonlarına gelenlerin sayısı azalırken, bu süreçte kayıtlarını sildirenler, gelmeye çekinenler olması ve yeni kayıt da alınamaması nedeniyle çok daha sıkıntılı bir sürecin içinde kaldılar.” dedi.

Türkiye’de yedi binin üzerinde fitness, vücut geliştirme, tekvando, karate, judo, spor kulübü salonları bulunduğunun altını çizen Taşcıer, “Buralarda on binlerce insan çalışıyor. Dolayısıyla kapalı kalma ve ardından da gelenlerin azalmasıyla hem spor salonu sahipleri hem de on binlerce çalışan ve aileleri ekonomik anlamda zorluk yaşamaya başladı. Devlet bir sektörün, içindeki on binlerce insanla birlikte çökmesine seyirci kalmamalı. Spor salonları yalnızca birer ticari işletme değil, toplumun spor yapmasını sağlayan, sağlıklı bir toplum için gerekli, pek çok sağlık problemine karşı vücut bünyesini geliştirmeyi sağlayan yerler. Bu nedenle de sadece sahibine ya da çalışanına kazandıran işletmeler değil, kullanıcısına da kazandıran mekanlar.” ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ İNŞAAT DIŞINDAKİ TÜM SEKTÖRLERİ GÖRMEZDEN GELİYOR"

Spor salonlarının varlıklarını sürdürebilmeleri için Devlet’in desteğinin şart olduğunu belirten Taşcıer, “Spor salonları taleplerini içeren belgeleri Bakanlıklara da ulaştırdı ancak bir sonuç çıkmıyor. AK Parti iktidarı maalesef inşaat dışındaki tüm sektörleri görmezden gelmeyi sürdürüyor. Halbuki spor salonları için yapılabilecek pek çok destek var. Vatandaşlara doğrudan fayda olarak dönecek KDV indirimleri yapılabilir, kira destekleri sağlanabilir, vergi, fatura ve ödemelerde indirim veya ötelemeler yapılabilir. Bunlar Devlet’e yük bindirecek talepler değil, aksine spor yapan bir toplumun sağlıklı bir toplum da olacağı öngörüsüyle Devlet’in yükünü hafifletecektir. Toplum sağlığı için böylesine önemli bir sektörün çöküşüne izin verilmemeli. Spor salonu sektörünün talepleri ciddiye alınarak dinlenmeli ve hayata geçirilmeli. CHP olarak pandemi döneminde mağdur olan ve hiçbir destek göremeyen sektör temsilcilerinin seslerini duyurmaya devam edeceğiz.” dedi.