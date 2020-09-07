AKP, insan haklarını hatırladı

07 Eylül 2020 Pazartesi, 05:00

Türkiye, insan hakları karnesi konusunda uluslararası kurumlardan sık sık eleştirilere maruz kalırken, AKP Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, Körfez ülkelerindeki ağır insan hakkı ihlallerine dikkat çekti ve NATO ülkelerine bu ihlallere sessiz kalmama çağrısı yaptı.

NATO ile kurumsal bir bağı olmayan ancak ittifak üyesi ülkelerin milletvekillerinin oluşturduğu NATO-PA’nın geçen hafta telekonferans yöntemiyle yapılan Siyasi Komite toplantısında, NATO-PA Türk Grubu üyesi ve AKP Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız tarafından hazırlanan “Körfez Bölgesi’nde Güvenlik ve Siyasi Dinamikler” başlıklı rapor ele alındı. Yıldız, raporunda, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Bahreyn, Kuveyt, Umman ve Irak’ta yaşanan gelişmeler ile bu bölgedeki gelişmelere ABD, AB, Rusya ve Çin’in yaklaşımlarına yer verdi.

Yıldız, raporunda, Körfez bölgesinde özellikle Suudi Arabistan ve BAE’deki insan hakkı ihlallerine dikkat çekerken, toplantıda yaptığı sunum konuşmasında, “NATO ve müttefik ülkeler, gerektiğinde Körfez ülkelerinin yöneticilerini bu ülkelerdeki insan hakları ihlallerinden sorumlu tutmalıdır. Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda müttefik ülkelerin çoğunluğunun güçlü bir tepki vermemesi dünya genelinde eleştiri konusu olmuştur. Bu tür hunharca eylemler karşısında müttefik ülkeler tepki göstermelidir. BAE’nin zayıf durumda olan insan hakları karnesi de görmezden gelinmemelidir” ifadelerini kullandı.

Sunum konuşmasında Körfez bölgesindeki istikrarsızlığın diğer bölgeleri de etkileyebileceğini ve bu nedenle NATO müttefiklerinin burada yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmelere kayıtsız kalmaması gerektiğini söyleyen Yıldız, bölgede Çin’in artan etkisine dikkat çekerek, “Koronavirüs salgını maalesef Çin’in ekonomik nüfuz ve yumuşak güç yoluyla bölgedeki etkisini artırmasına yol açacak fırsatlar doğurmuştur” dedi. Yıldız, Rusya’nın bölgedeki etkisiyle ilgili de “Ortadoğu’daki istikrarsızlık, maalesef Rusya’nın bölgedeki varlığını artırmasına yol açmıştır. Rusya, bölgedeki varlığını Suriye’de Esad rejimine askeri desteğini güçlendirerek, artırmıştır. Körfez bölgesinde askeri varlığı bulunmamasına karşın Rusya, İran’la Suriye’deki bağlarını artırmaya ve ABD’nin küresel nüfuzuna karşı çıkmaya çalışmaktadır” ifadelerini kullandı.