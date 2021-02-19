AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan tepki çeken sözler

19 Şubat 2021 Cuma, 17:16

AKP Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle bağlanarak partililere hitap ettiği kongrede AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da bir konuşma yaptı.

Kadın Kollarına üye partililere seslenen Şenocak'ın AKP'li kadınları övmek isterken CHP'yi destekleyen kadın yurttaşlar için sarfettiği sözler tepki çekti.

“Siz Nene Hatunlar'ın, Şule Yüksel Şenler'in, Aybüke Öğretmen'in ruhunu taşıyorsunuz. AK Parti kadınlarının ruhu bu şekilde bir ruhtur" diyen Şenocak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP'li kadınları hedef alıp "Bir de CHP'li kadınların ya da onların desteklediği kadınların ruhuna bakalım. İstanbul'da CHP'li il başkanı bir kadın. Onun taşıdığı ruh devletine 'katil' diyen, devletine, polisine 'katil' diyen ve terör örgütleriyle sabah akşam içli dışlı olan bir kadından bahsediyoruz. Bir kere bile 'katil PKK' diyebilen bir kadın değil, katil PKK'yı lanetleyen bir kadın olamayan CHP İl Başkanı'ndan bahsediyoruz. Bir AK Parti kadın kollarının ruhuna bakın, bir de CHP ve yandaşlarının ruhuna bakın. Bizim kadınlarımızın ruhu gerçek vatansever ruhudur" ifadelerini kullandı.



