AKP kongrelerinin olduğu iller riski artırdı

02 Mart 2021 Salı, 16:33

Dr. Demir ve Dr. Kılıç, AKP il kongrelerinin yeni kontrollü normalleşme sürecindeki illeri nasıl etkilediğine ilişkin bir açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı tarafından kısa süre önce uygulanmaya başlanan illerimizde 100 bin nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısı her hafta açıklandığını anımsatan hekimler, “20- 26 Şubat tarihlerini kapsayan vaka sayıları bilgilerini bakan saat 00.30 civarında twiter’da yayınlamıştır. Lebaleb dolu ve kapalı ortamlarda salgın önleme kurallarına uyulmadan gerçekleştirilen AKP il kongrelerinin yapıldığı illerdeki vaka sayılarının arttığı görülmektedir. (Trabzon 207-239, Rize 200- 213, Ordu 228 -301, Samsun 202 – 262, Giresun 217- 264, Tokat 149 – 166, Ankara 35-39, İzmir 42- 53, İstanbul 68- 89 )” dedi.

‘ESNAFIN EKMEĞİYLE OYNANDI’

Milyonlarca esnaf ve öğrencinin önceki gün yapılan Kabine Toplantısı sonunda haklarında verilecek kararları beklediğini, ancak illerin risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığının açıklandığını kaydeden Demir ve Kılıç, özetle şöyle devam ettiler:

“Cumhurbaşkanı, vatandaşların maske, mesafe, hijyen kurallarına ve diğer salgın tedbirlerine ne kadar riayet ederlerse illerinin normalleşmeye o kadar hızlı geçebilmesinin mümkün olacağını ifade etti.

Sağlık Bakanı ve Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu üyelerine soruyoruz; Yüksek riskli ve çok yüksek riskli iller arasında Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Samsun, Tokat, İstanbul ve İzmir de yer almaktadır. Bu illerin ortak özelliği son 15 günde içinde lebaleb dolu kapalı salonlarda yapılan AKP il kongrelerine ev sahipliği yapmaları.

Kamuoyuna yansıyan görüntülerden anlaşıldığı üzere AKP il kongrelerinin lebaleb dolu yapılmasının salgın yönetimi çerçevesinde Covid-19’a özgü enfeksiyon zincirine yönelik önlemler kapsamında değerlendirildiğinde hangi bilimsel kararınızla, yayımlandığınız hangi algoritma ve kılavuzla uyumlu olduğunu kamuoyuna açıklamaktan neden kaçınıyorsunuz?

Lebaleb doldurdunuz diye katılımcılarına övgüler dizilen, salgın önleme kurallarına uyulmayan ve kapalı ortamlarda yapılan AKP il kongrelerinin gerçekleştirildiği iller yüksek riskli ve çok yüksek riskli kategorisine girmişlerdir. Bu nedenle de aylardır ekonomik sıkıntı yaşayan esnafın açılma hayalleri suya düşmüş ve ekmeğiyle oynanmıştır.”