AKP olağanüstü toplanıyor: Masada 3 konu var

05 Nisan 2021 Pazartesi, 11:09

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında haftasonunda amiraller tarafından yayımlanan bildiri, seçim barajı çalışmaları ve hayvan hakları düzenlemesi gündemiyle bugün toplanacak.

Bu hafta Perşembe günü toplanması planlanan MYK, 104 amiral tarafından yayımlanan bildiri nedeniyle bugün olağanüstü toplanacak.

AKP'li yetkililer, "kabul edilemez" olarak nitelediklerin bildirinin detaylı olarak ele alınacağını bildirdi.

Deniz Kuvvetleri'nden amiral rütbesinden emekli 104 subay hafta sonunda yayımladıkları bildiride Montrö anlaşmasının tartışmaya açılmasının endişe duyduklarını beyan ederken Cumhurbaşkanlığı bu açıklamayı askeri darbe çağrışımıyla suçladı.

Öte yandan Siyasi Partiler ve Seçim Yasalarında yapılan değişiklik çalışmaları da toplantının gündeminde bulunuyor.

AKP'de oluşturulan komisyonun seçim barajının yüzde 10'dan yüzde 7 ya da 5'e düşürülmesi, seçim bölgelerinin artırılması ve daraltılmış seçim bölgesine dair çalışmaları da ele alacak.

MYK ayrıca uzun süredir gündemde olan hayvan hakları yasa taslağını da ele alacak.