AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 'Erdoğan ümmetçilik yapıyor' eleştirilerine yanıt verdi

14 Mayıs 2021 Cuma, 21:51

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik “Ümmetçilik yapıyor” eleştirilerine yanıt veren AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın ‘Ümmet’ demesini, Cumhuriyet değerlerine, toplum ve millet kavramlarına aykırı görmek köhnemiş bir zihniyettir” düşüncesini savundu.

AKP Sözcüsü Çelik, "Sn Cumhurbaşkanımızın İslam Ümmeti’nin sorunlarının çözümü için yaptığı vurguları, bazı siyasetçiler ve yorumcular tarafından temsil edilen dar bir zihniyet öteden beri ‘bunlar ümmetçilik yapıyor’ diye yargılamaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"GÜYA YARGILAMAYA ÇALIŞTI"

"En son bir TV programında bir yorumcunun aynı köhne yaklaşımla Cumhurbaşkanımızın kullandığı ifadeleri güya yargılamaya çalıştı" diyen Çelik, tweetlerini şöyle sürdürdü:

Devletimiz ve milletimiz pek çok boyuta sahiptir. Cumhurbaşkanımız Türk Milleti’nin varoluşuna, hak ve menfaatlerine dayanan siyasete liderlik ediyor. Aynı zamanda da Ümmet’in sorunlarının çözümü, Türk dünyasının dirliği ve medeniyetler arası işbirliği için de çalışmaktadır. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız ‘Ümmetin birliğine ve dirliğine’ vurgu yaparak, mezhepçilik ve ırkçılık belasına karşı sürekli uyarıda bulunmaktadır.

Türkiye Cumhurbaşkanı’nın ‘Ümmet’ demesini, Cumhuriyet değerlerine, toplum ve millet kavramlarına aykırı görmek köhnemiş bir zihniyettir. Cumhuriyetimizin şan ve şerefini koruyan Türkiye ve millet odaklı siyasetin lideri Cumhurbaşkanımız, Ümmetin birliğini, Türk dünyasının güçlenmesini, komşu halkların barış içinde yaşamasını da gözetmektedir. Kültür ve inanç coğrafyamızın değerleri ile Cumhuriyet değerlerimizi çatıştıran anlayış ilkel bir yaklaşımdır.

Bu zihniyet, vatandaşlarımızın aidiyet bilincini yaralayan ve devlet-millet birlikteliğine mâni olan bir çizgiyi temsil etmektedir. Ayrıca devletimizin ve milletimizin dünya ile ilişkisini tek boyuta indirgemektedir. Türkiye 'örgütlü cehalet'in millet, cumhuriyet, demokrasi, ümmet, toplum, Türk dünyası, Avrupa vizyonu kavramlarını birbiriyle çatıştıran ilkelliğini geride bırakmıştır.