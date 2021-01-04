AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Boğaziçi Üniversitesi açıklaması
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Melih Bulu'nun atanmasına ilşkin açıklamalarda bulundu. Çelik, ''Bir insanın siyasi kimliği olması suç değildir'' ifadelerini kullandı.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Çelik, ''Cumhurbaşkanlığı makamının takdiri, yasalar çerçevesinde gelişen bir haktır. Dolayısıyla akademik özerklik yok ediliyor gibisinden ortaya konulan yaklaşımının geçerliliği yoktur. Rektör olarak atanan hocamızın siyasi kimliği üzerinden bir tartışma yürütülüyor. Geçmişte Boğaziçi Ünivcersitesi'nin ANAP'a danışmanlık yaptığı biliniyor, bir başkasının SHP'ye yakınlığı biliniyor. Demokrasilerde siyasi kimlik sahibi olmak ayıp bir şey değildir. Boğaziçi göz bebeğimizdir, öğrencileri Türkiye'nin kıymetleridir. Boğaziçi Üniversitesi'nin hocalarına müteşekkiriz. Ama görüyoruz ki, bazıları öğrencileri eyleme çağırıyor'' ifadelerini kullandı.
AKP Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:
SMA’LI ÇOCUKLAR
Çelik, ''SMA’lı çocuklar hepimizin göz bebeği, hepimizin evladı. MYK’da gündeme geldi. Keşke o bölümü izleseydiniz, Cumhurbaşkanımızın ve MYK’daki arkadaşlarımızın bu çocuklara nasıl kendi evlatları gibi sahiplendiğini herkes görseydi. ürkiye’de bin 500 kadar evladımızın her biri devletin tedavi masraflarını üstlendiği, bilimsel olarak onaylandığı tedaviden yararlanan çocuklardır. Türkiye kadar bu konuda istikrarlı kaynak aktaran bir başka ülke yoktur. Rakamdan bahsetmek ayıp, o Milli Piyango’ya devredilsin denilen paranın yüzlerce, binlerce katı için bu çocuklara ayrılmıştır, feda olsun. Daha da fazla harcanacaktır. Herkes bu rakamları bilmeyebilir, vicdani olarak sahip çıkıyorsa başımızın üstünde yeri var. Ama tutup da birtakım siyasi parti liderlerin, imla yanlışları bile birbirine benzer şekilde sorumsuz bir yaklaşım içerisine girmeleri doğru değil. Uygulanan tedavilerin hepsi bilimsel olarak onaylanmış tedaviler. Sağlık Bakanımız açıklama yaptığında, biz çocuklarımızı ilaç şirketlerinin faaliyetleri çerçevesinde kobay olarak kullandırmayız dedi. Tedavi tam olarak bu çocukların iyileşmesini sağlamıyor. Bir siyasi parti lideri diyor ki, orada bir tedavi varmış, bundan mahrum mu kalsınlar? Bu tedavinin çocukları tedavi edeceğine dair bilimsel bir şey yok. Bir devlet çocuklarını göz göre göre kobay olarak kullandırır mı? Hepimizin kuzusu ve gözbebeği. Biz bu bahsedilen rakamların emin olun binlerce katını çocuklar için harcıyoruz, bunu söylerken bile utanıyorum, feda olsun. Bu devlet bu çocuklara sahip çıkacak. Bahsedilen tedaviyi bilimsel kurullar onaylarsa, bu veya başka tedaviyi, Türkiye Cumhuriyeti o tadevinin de bu çocuklara ulaşmasını sağlayacaktır. Bizi eleştiren vatandaşlarımıza, konuyu bilmeden insani olarak bu işe sahip çıkan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Nihayetinde çocuklara sahip çıkıyorlar, aldık başımızın üzerinde yerleri var. Ama siyasi liderler bunu yaparsa, bu konuyu takip eden danışmanlarına sorduklarında göreceklerdir. Çocukların anne ve babalarının duygularıyla oynamak yakışmaz. Sahip çıkılmayan tek bir çocuğumuz yoktur. Bir eksiğimiz varsa gidermeye hazırız, çarpıtmalara karşı cevabımızı veriyoruz'' ifadelerini kullandı.
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